Entrevista GLP. Juan Manuel Rico Zini: “A veces la Policía trabaja bien pero a la semana el detenido está de nuevo en la calle”

–Sus compañeros de bloque, Aldana Ahumada y Christian Gribaudo, impulsaron un proyecto de ley de reiterancia para modificar el Código Procesal Penal, con el fin de establecer un marco normativo más severo para los imputados que cometen delitos. Usted decidió acompañar esta iniciativa. ¿Por qué le parece importante incorporar esta figura como agravante al momento de solicitar la excarcelación?

Como dijiste, es un proyecto presentado por Ahumada y por Gribaudo, que en su momento se hace circular dentro del bloque, cada senador lo analiza, y después cada uno decide acompañarlo o no. Te diría que es un buen proyecto. Viene a completar un sistema de reincidencia del Código Penal argentino que queda a mitad de camino. Yo te cuento que la reincidencia penal, en materia nacional, según el Código Penal, tiene que ver con el cumplimiento efectivo de una condena. Eso significa que a una persona que comete delitos reiterados, mientras espera la condena o alguna de las condenas en virtud de los delitos que comete, no se le puede aplicar la reincidencia como una causal más gravosa en cualquier pena o en cualquier proceso penal que tenga pendiente. Entonces, la reiterancia viene a completar, a unir y a definir qué pasa con esa persona, que todos sabemos que comete delitos de manera reiterada, pero tiene su sentencia penal de manera tal de aplicarle la reincidencia penal del Código. La reiterancia viene como un instituto intermedio, para darle al juez de garantías y, en su caso, también al fiscal, la posibilidad de, en base a ese dato objetivo incorporado al Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, pedir la detención de la persona.

Por nuestro Código Procesal y por la jurisprudencia penal de la provincia de Buenos Aires, para que una persona esté detenida, tiene que tener por lo menos dos elementos. Uno es que, encontrándose libre, pueda llegar a impedir que el proceso penal se desarrolle con normalidad, o sea, entorpecer el proceso penal. Y el otro caso es el riesgo de fuga. Agregada la reiterancia en este artículo, permite que el fiscal o juez de garantías tengan algún elemento objetivo, en su caso, para pedir la detención, o como bien decías hace un ratito, para negar la excarcelación. Es decir, a la persona se le puede aplicar la reincidencia del Código Penal, pero se le puede aplicar una figura procesal de manera tal que espere el proceso detenida, en base a los antecedentes.

–Juan Manuel, siempre se habla de la “puerta giratoria” del sistema penal argentino. ¿Lo nota también en territorio bonaerense?

Sí, por supuesto. Porque, ya te digo, en su momento el Código Penal tenía un sistema de reincidencia que era ficta. “Ficta” significa que no necesitaba que el imputado haya estado detenido o con sentencia firme. Teniendo un sistema penal nacional con una reincidencia real, en el medio queda un imputado, un detenido o un procesado que comete delitos de manera reiterada, pero al que la figura procesal no le puede llegar nunca. Es decir que, aun cometiendo un delito por día, estando excarcelado y no demostrando algún riesgo objetivo de fuga del proceso, siempre poniéndose a disposición, quedan pocas herramientas para que esta persona esté detenida. Y sabemos que en muchos casos, si la persona está fuera o se encuentra excarcelada, vuelve a cometer delitos.

Lo mejor sería un sistema de reincidencia penal nacional mucho más gravoso, porque sabemos que los procesos penales pueden tardar diez, quince años y recién ahí la persona es considerada reincidente. Ahora, durante esos quince años, ¿qué hacemos con esa persona que ya ha demostrado un menosprecio por la figura penal y por la propiedad ajena en varias oportunidades? Bueno, este instituto, que anda muy bien en algunas provincias, sobre todo en Mendoza, viene a completar un poco esta ventana que existe entre las personas que reiteradamente demuestran desprecio por la figura penal y por la propiedad o por la libertad ajena, y un sistema de reincidencia nacional que necesariamente espera que la persona esté con sentencia firme para ser considerada reincidente. En el medio pueden pasar quince años en los que la persona comete delitos de manera anual.

–¿Qué pasa con la prevención del delito en la provincia de Buenos Aires? ¿Nota que el gobierno bonaerense no tiene una política seria respecto a este tema?

Mirá, el sistema de prevención del delito tiene más que ver con un tema policial, ¿no? Pero, bueno, este sistema también viene a cubrir esa ventana. Es muy común que la policía, cuando detiene, después del esfuerzo procesal, físico y económico que implica detener a una persona, pocas herramientas les quedan al juez de garantías o a un fiscal para que esa persona siga detenida. Entonces, la policía, cuando trabaja bien, cuando cumple las directivas, es como que cumple la orden de detención y sabe que esa persona a la semana está de nuevo en la calle. Eso también menoscaba a la policía, porque es como que el esfuerzo no tiene sentido, ¿no?

La figura de reiterancia viene un poco también a completar esta cuestión y a que los jueces de garantías tengan algún elemento para que esa persona que se sabe que en la calle va a seguir cometiendo delitos, no lo haga.

Y bueno, después la Policía tiene una problemática de seguridad de vieja data, ¿no? Policía mal paga, mal equipada, poca policía concentrada en lugares del conurbano, en el interior de la provincia con menos policía... Bueno, es una problemática de vieja data de la provincia de Buenos Aires: una policía concentrada en La Plata, o sea, descentralizada desde el punto de vista de comisarías y demás, pero todas las decisiones son en el mismo lugar. Así que la Policía merece un replanteo generalizado.