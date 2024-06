Entrevista GLP. Duras críticas a Emilio Cordonnier: “Ayacucho no logra despegar”

Al intendente de Ayacucho, Emilio Cordonnier, se lo ha cuestionado repetidas veces, por el caos de tránsito en la ciudad, por la falta de un plan de viviendas, por la presencia de un basural a cielo abierto en el distrito y por adjudicarse obras que realiza la Provincia de Buenos Aires.

El presidente del PJ local, Juan Pedro Erreguerena, dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM y puso el foco en la falta de generación de empleo y, por lo tanto, de oportunidades tanto para los jóvenes como para los emprendedores: dijo que Cordonnier “no genera trabajo” para los moradores del municipio.

–Juan Pedro, usted fue candidato a intendente de la ciudad por Unión por la Patria (UxP) en la Ciudad el año pasado; es un hombre que tiene una vasta experiencia política, y teniendo en cuenta esto, me gustaría conocer su análisis de la gestión de Emilio Cordonnier en la ciudad. ¿Qué piensa al respecto? ¿Cómo avanza su gestión, su gobierno, en este segundo mandato?

Es una gestión conservadora. Una gestión muy conservadora, donde el mayor oferente laboral es el municipio, con un sueldo básico que ronda los 180.000 pesos (obviamente, todos tienen horas extras o algún refuerzo para aumentar ese sueldo), donde no hay generación de trabajo genuino, donde no hay actividad productiva. Está la fábrica Mateo, que es lo que el segundo mayor oferente, y realmente es muy importante para la ciudad.

Y después, en cuanto a obras, la verdad que todas son de Provincia, tanto en vivienda como en pavimento. Y ahora se está por inaugurar un centro de salud, también con fondos provinciales. Así que todo lo que es obra pública es lo que se ha hecho en Escuelas a la Obra, hecho por Provincia. Así que eso muestra lo que es la gestión provincial, pero obviamente capitaliza a nivel local.

Hubo un debate en plena campaña, que organizó un medio local, y la gente tenía que mencionar cuáles eran los temas que más les preocupaban. Y uno de los temas recurrentes es el tránsito. La verdad que es un tema que no han podido resolver. Han cambiado varios directores de Tránsito.

–¿Qué es lo que sucede específicamente con el tránsito, Juan Pedro?

Todos los días hay un accidente, sobre todo con las motos. Y los accidentes de tránsito conllevan también un gasto público, porque tiene que ir la ambulancia, ir al hospital municipal... Ha habido dos o tres fallecidos por accidentes de motos en pleno casco urbano. Generalmente los fines de semana hay una situación preocupante con las motos, pero no solamente motos: el tránsito vehicular es catastrófico. No han podido solucionar esto.

Después, yo creo que en el tema productivo es muy conservador, y no logramos despegar en cuanto a eso. Aquel chico o chica que se tiene que ir a estudiar después de terminar la secundaria, que tiene la posibilidad de irse hoy en día a estudiar a una ciudad (generalmente es a La Plata, Mar del Plata, Tandil, que son los tres centros más importantes adonde van), seguramente no regresan como profesionales, no pueden desarrollar su profesión.

–Ahora, ¡qué preocupante que el municipio sea el principal generador de empleo y que también pague sueldos de miseria, como los que usted señalaba, Juan Pedro!

Te cuento otra situación: el 9 de mayo hubo un paro general a nivel nacional, y alrededor de 50 trabajadores municipales se adhirieron a ese paro, y el municipio les mandó una nota personal diciéndoles que les va a descontar el sueldo y que en próximas adhesiones va a seguir siendo descontado.

Recuerdo otra situación en el partido: después del atentado a la vicepresidenta el 1 de septiembre del 2022, que fue jueves, el viernes, el municipió abrió las puertas y les pagó doble a los municipales para que fueran a trabajar ante la situación. Yo no conozco otro municipio que haya hecho eso.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

La verdad que es una situación bastante fea para el empleado, porque lo presiona de una manera hoy, con el valor del sueldo que te estoy diciendo, que te descuenten un día... Entonces presiona de esa manera.

–Noto, con estos ejemplos que usted me da, que hay cierta insensibilidad por parte de Emilio Cordonnier.

Nosotros lo dijimos en campaña. Aparte, lo preocupante es que no se generan puestos de trabajo genuino. Que lanzaron un FOMUDEL, el Fondo Municipal de Desarrollo Local, donde se le daba, en un principio, 250.000 pesos a aquel que quería hacer algún emprendimiento, pero lo hicieron sin un seguimiento... Bueno, también nos enteramos de que había alguna cuestión de elegir a quién se le daba. Y realmente, aquel que tenía la intención de hacer algo productivo, que pudiera crecer el día de mañana, yo creo que necesita al Estado para estar no solamente en ese emprendimiento, sino en la movida, en las herramientas, en la capacitación y después en la puesta en venta de ese producto.

No genera lo que yo creo que se debe pretender, que es ese trabajo genuino, el crecimiento productivo de una ciudad. La verdad que no hay un desarrollo en el parque industrial. Hace seis años, con la gestión de (Pablo) Zubiaurre, que después siguió Cordonnier, fomentaron que venga una fábrica de helados, que iba a crear entre 50 y 100 puestos de trabajo. Bueno, hoy tenemos que festejar que la pone en venta. No generó un solo puesto y está en venta. La verdad que no han generado empleo y no tienen una visión de desarrollo en cuanto a esto.

–Juan Pedro, el PJ siempre ha sido un espacio de puertas abiertas y me imagino que en la actualidad aun más, teniendo en cuenta cómo impactan las políticas nacionales en todos los municipios. En el caso de Ayacucho, usted, como presidente del PJ, ¿cómo está trabajando, cómo está desarrollando el plan de trabajo dentro de este partido, teniendo en cuenta las necesidades de los vecinos?

Tenemos el bloque de UxP, el cual refiere al Partido Justicialista. Los cinco concejales que tenemos están trabajando en forma unida. Y desde el partido, como vos decís, con puertas abiertas, haciendo actividades cada quince o veinte días, reuniendo a los compañeros, a las compañeras.

Tratamos de dar respuesta en algunas cuestiones. Es difícil, cuando uno no es gobierno, dar respuestas, porque la situación es muy difícil a nivel nacional y en estos pueblos también se ve. Si bien, por ahí, en estas ciudades del interior es más fácil, no digo salir adelante, porque vos vas a un club gratis o vas a la escuela caminando, no tenés que tomar un transporte... Pero sí se nota en los servicios. Charlamos con los vecinos que tienen algún comercio y están viviendo la situación por lo que son los impuestos hoy. Acá la tasa vial que paga el ganadero es lo que aporta más al municipio. Bueno, la situación también se ha empezado a reflejar.

Pero desde el partido, hoy estamos tratando de lograr esto que dije al principio, la unidad. Creo que tenemos que estar todos con la misma camiseta y del mismo lado. Y eso es lo que pretendemos desde el partido, para poder realmente ser la oposición que se merece.