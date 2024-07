Entrevista GLP. Anahí Bilbao: “En la provincia nadie lucha a brazo partido por las ideas de Milei”

–La UCR bonaerense finalmente fijó fecha de elecciones para la renovación de autoridades: será el 6 de octubre. Por el momento, aparecen dos facciones enfrentadas: por un lado, la que lidera el presidente del partido y actual senador Maxi Abad, y por la otra, la que se referencia en el diputado nacional Facundo Manes. ¿Piensa que se llegará a un acuerdo o habrá internas?

Bueno, si es por el sentir en general de nuestros afiliados, hay un deseo profundo de no enfrentarnos en internas. Ahora, estas construcciones se tienen que ir haciendo en el tiempo, y en eso vamos a trabajar. Y vamos a hacer lo mejor para el partido.

Yo creo que la provincia de Buenos Aires, liderada por Maxi Abad, ha ido por buen camino, tiene historia para mostrar, y me parece que todas las partes van a comprender esta situación. Pero siempre es algo para trabajar.

Nosotros somos una línea interna abierta en ese sentido. Maxi en eso siempre conversa con todas las partes. Así que creemos que vamos a llegar a un buen puerto.

–¿Qué balance puede hacer de las dos gestiones de Maximiliano Abad al frente del radicalismo bonaerense?

En lo personal, yo transité muy cerca este tiempo. Lo transité desde aquí, desde La Plata, en contacto con mi distrito y con la sección electoral. Y el balance es sumamente positivo. Uno siempre exige de sus líderes, una vez que llegan, un perfil que a veces no tiene que ver con sus personalidades. Pero la personalidad y el liderazgo de Maxi Abad es un liderazgo puro, único, estimulador.

Ha logrado tener un local hermoso que está continuamente en movimiento; nos ha estimulado a todos nosotros para que estemos en forma permanente recorriendo las secciones electorales; hay cursos en forma permanente; tenemos grupos trabajando en temas que son puntuales y muy importantes, y en lo particular estoy trabajando en educación. Así que, para mí, el balance es sumamente positivo.

–En los últimos años, y viéndolo desde afuera, la UCR de la provincia de Buenos Aires subió su perfil, a partir de las internas que le dieron volumen al partido; colocó también un senador nacional después de muchos años. ¿Qué le falta, Anahí, para gobernar la provincia de Buenos Aires, o para tener un candidato a gobernador bonaerense?

Nosotros nos caracterizamos, en el radicalismo de hoy, por tener una base de la pirámide, por así decirlo, muy amplia, muy estimulada. Cada comité, cada lugarcito que te imagines, está funcionando. Entonces, como riqueza tenemos una base impresionante. El tema es que tiene que aparecer (o tenemos que generar) un líder que sea reconocido así por la sociedad. Porque nosotros tenemos líderes internos; de hecho, Maxi Abad lo es. Pero un líder reconocido por la sociedad tiene otras características, ¿no? En ese sentido, nos ha costado estos últimos años. Normalmente, después de grandes líderes cuesta el resurgir de otros.

Pero es cuestión de tiempo. Porque lo más importante es que lo difícil nosotros lo tenemos, y lo tenemos afianzado. Y eso nos da una gran paz desde la política. Te voy a explicar por qué: porque aunque nosotros no tengamos ni el gobernador ni el Presidente, tenemos representación en todos los lugares. Entonces tenemos una pelea ideológica y una lucha de propuestas en todos lados. Y siempre tenemos logros. Creo que la historia va por ahí.

Hoy tenemos en la Nación un gran líder, pero en ninguno de los lugares de la provincia que recorro alguien está luchando a brazo partido por sus ideas. Simplemente es un liderazgo.

–En este sentido, y pensando en lo que dice de la importancia de recorrer el territorio, de estar presente en el interior, ¿nota fortalecida a la UCR en el interior bonaerense? Teniendo en cuenta que ustedes recorren permanentemente los distritos: estuvieron hace unos días en Arenales, en Lincoln, en Junín, hablando con militantes, con dirigentes radicales... ¿Ccómo está en el interior la UCR?

Siempre fortalecida. Porque nuestros militantes tienen una característica particular: lo son en profundidad. No es un militante que pasa; es un militante que está, resiste los avatares y sigue adelante.

Por supuesto, este momento no es el momento de la UCR. Pero, sin embargo, todos ponemos espalda con espalda y hacemos una base mucho más fortalecida, soportando este momento y, a su vez, siendo críticos tanto de la Provincia como de la Nación. Porque nosotros estamos en otro lugar. Entonces, fortalecemos nuestras ideas, las charlamos, las aggiornamos.

A su vez, respetamos también las ideas de los otros, porque somos democráticos. Respetamos que cada uno llegó al espacio que logró y por algo lo logró. También es el sentir de una sociedad que estaba harta y votó como votó. Nosotros de eso somos respetuosos. Pero también vamos a señalar aquellas cuestiones que creemos que no son convenientes y no las vamos a votar. Y vamos a votar y acompañar otras que, sin embargo, creemos que pueden dar buen fruto.

–Por último, y de acuerdo a su experiencia política (pero, claro, también como habitante del país), ¿qué balance puede hacer de la gestión de Javier Milei, principalmente de esta semana, teniendo en cuenta que hubo mucho movimiento en los mercados, que tras la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal no se generó una confianza en el mercado, que no estuvo operando en alza en los últimos días? Cayeron los precios, las cotizaciones de los dólares subieron... ¿Qué análisis hace de esta situación?

Bueno, en principio, Milei va a tener un periodo todavía, lo conserva, y eso porque seduce en algunos movimientos que él hace. Todavía tiene la paciencia de la gente, a pesar de los resultados de esta última semana. A pesar de eso, todavía tiene la paciencia de la gente.

Mi mirada en particular es de espera. Es decir, yo no pensaría que lo que hace nos lleve a un puerto de decepción. Sí puedo creer que puede acomodar algunas cuestiones económicas, a pesar de lo de esta semana. Pero hay cuestiones que para nosotros son fundamentales, como la república, la educación, el aspecto social. El aspecto productivo social también, además del aspecto productivo general, al que sí le da importancia. Pero hay cuestiones que a él se le escapan que para nosotros son fundamentales.

Todavía la gente acompaña. Nosotros vamos a seguir acompañando aquellas cosas que creamos que son útiles para la Argentina. Pero, así como te hablé de la resistencia de la UCR, también te hablo de un pueblo que espera, que todavía está esperanzado, pero que todavía tampoco siente en su bolsillo un cambio genuino.

Y por otro lado, me preocupa a veces esta ausencia del mundo. Esto último que hizo Milei, de no estar en la reunión del Mercosur y sin embargo ir a reunirse con los de su propia ideología, realmente me molesta, y no creo que nos aporte como Argentina. Pero, bueno, va a tener nuestro acompañamiento en aquellas cosas que consideremos oportunas.