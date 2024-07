Entrevista GLP: Silvina Vaccarezza dijo que el gobierno de Milei “ataca” al sector productivo

–Se presentó un proyecto de ley de su autoría, para la creación de Unidades Fiscales de Investigación y Juicio (UFIJ) especializadas en delitos rurales. Me gustaría, en primera instancia, que bajemos a tierra estos conceptos, porque imagino que esta iniciativa tiene su origen en el robo de hacienda, que, junto a la faena clandestina, se convirtió en un flagelo realmente difícil de combatir para los productores rurales.

En realidad no es solamente por el robo de hacienda, sino que es por la cantidad de delitos rurales que se están incrementando en el medio rural, en toda la provincia de Buenos Aires.

Estas fiscalías, estas UFIJ especializadas en delitos rurales y delitos conexos, abarcarían todos los delitos contra las personas, delitos contra la propiedad, delitos contra la producción, que están en el Código Penal argentino. Es decir, no solamente es por el robo de hacienda o abigeato, sino también, por ejemplo, la rotura o el robo de granos en silobolsas, la violencia hacia las personas, hurto, asalto, robo de maquinarias, entraderas a instalaciones agropecuarias, a viviendas que estén en el ámbito rural; abarcaría todo.

¿Y por qué este proyecto? Este proyecto tiene un origen, que es el reconocimiento de que el ámbito rural no es igual al ámbito urbano. El ámbito rural tiene características, particularidades, elementos que le son propios, conductas típicas que lo hacen diferente, que lo hacen específico.

Hoy en día, cuando un productor agropecuario hace una denuncia, la toma la fiscalía ordinaria, no una fiscalía específica. Entonces, a veces, ese delito ocurrido en el ámbito rural pasa a un segundo plano, porque tal vez en esas fiscalías se están trabajando otros delitos que han pasado en la zona urbana y que dejan de lado algo importante, como también es el ámbito rural.

Lo que se necesita es darle una solución institucional a esta problemática específica, más que nada para que haya una eficiencia en cuanto a las sanciones y la prevención. Es decir, este proyecto sería una herramienta para que la Justicia pueda hacer las investigaciones o seguir el caso de una manera más idónea.

–Entonces hoy, Silvina, en la provincia de Buenos Aires ¿no hay agentes fiscales que se especialicen en estos delitos?

No hay fiscalías. Es decir, en cada uno de los departamentos judiciales no existe una fiscalía especializada en este tipo de delitos. En algunos departamentos judiciales hay alguna ayudantía para abigeato, o en algún momento para robo, pero no especializadas en los delitos rurales.

Esto abarcaría todo lo que es delito rural en el establecimiento, en las inmediaciones, y delitos conexos. Porque, por ejemplo, si vos tenés un tractor que lo estás haciendo arreglar en la zona urbana, en un taller, y que lo roban, eso también pertenece al ámbito rural.

–En términos generales ¿nota, Silvina, que el campo está desamparado? No solo a nivel de seguridad, sino en otros aspectos relacionados con las políticas de producción, de sustentabilidad, ¿nota que el Estado está alejado del sector agropecuario?

Lo que yo creo es que este gobierno nacional, por sobre todo, se dedica mucho a lo financiero, y de todo lo que pasa por la producción, por el sector agropecuario en sí, no se habla, directamente.

Es decir, todas las medidas pasan por el Ministerio de Economía. Y el Ministerio (o Secretaría hoy) de Agroindustria, no me acuerdo cómo es que se llama porque le han cambiado el nombre, tiene una persona que realmente no está trabajando en políticas públicas para el sector. Por lo menos no se ve, no se habla. Nadie habla de campo, nadie habla del sector, nadie habla de la producción. Eso es una lástima. Y yo veo que no hay un acompañamiento como lo necesita el sector agropecuario. Que es, además, el sector que saca al país adelante.

El sector agropecuario es un sector al cual, si se le dan políticas públicas transparentes, claras, previsibles, avanza. Pero hoy en día el sector está como trabado, digamos así, por el hecho de que no tiene un gesto del gobierno hacia el campo.

–Pensaba, por ejemplo, en los recortes y en los despidos en el Instituto Nacional de Tecnologí­a Agropecuaria (INTA) en los últimos días; usted también se manifestó al respecto. Teniendo en cuenta que estos recortes apuntan directamente al productor, a sus necesidades, porque el INTA es un organismo que siempre asiste a estos sectores sociales que también merecen atención.

Así es. Presenté un proyecto en el cual declaro una gran preocupación. Porque el INTA está sin presupuesto, y los trabajadores realmente están trabajando con un nivel de angustia y no sabiendo si el día de mañana van a seguir con trabajo o no.

Y el INTA es realmente importante para el campo, porque es la parte técnica. En el INTA se trabaja todo lo que es el tecnicismo que el productor agropecuario muchas veces necesita, necesita esa información del INTA. Realmente es necesario.

También se ataca a otras instituciones relacionadas con el sector productivo. No solamente pasa en el INTA; también en la vitivinicultura, en la yerba mate. Hay muchos ejemplos. Se ven gestos en contra de la producción. Eso es lo que me preocupa.