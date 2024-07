¿Cuánto hay que ganar hoy para ser de “clase media”?

Para pertenecer a la clásica clase media porteña en junio fueron necesarios obtener ingresos por más de $1.390.000. Hace un año, el cálculo era de $363.666,30.

El incremento fue del 282,5%, diez puntos porcentuales por encima de la inflación interanual (272,7%).

Para no ser pobre por ingresos, una familia porteña de 4 miembros y propietaria de la vivienda necesitó tener ingresos por más de $890.590, lo que implica un 3,5% más que en mayo de 2024.

En tanto, la franja que delimita la indigencia, para el mismo grupo social fue de $496.898, aumentando un 2,2%, informó la Dirección General de Estadística y Censos porteña.

Los cálculos crecieron en el mes por debajo de la inflación general del período que fue de 4,8%, aunque en la comparación interanual ambas canastas continúan por encima de la inflación general interanual.

Nivel socioeconómico según ingreso para una familia tipo

En situación de indigencia: Hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA - Línea de indigencia). Pertenecen a este intervalo quienes perciban ingresos menores a $496.898,13 En situación de pobreza no indigente: Hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Total (CBT - Línea de pobreza) pero permite al menos adquirir la CBA. En esta situación se encuentran quienes perciban ingresos entre $496.898,14 y $890.589,95. No pobres vulnerables: Hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CBT y no alcanza la Canasta Total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo. El intervalo de familias con ingresos entre $890.589,96 y $1.112.737,50. Sector medio frágil: Hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CT y no alcanza 1,25 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Ingresos entre $1.112.737,50 y $1.390.921,88. Sector medio “clase media”: Hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la CT y no alcanza 4 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Percibiendo ingresos que van de los $1.390.921,89 a los $4.450.950,03. Sector acomodado: Hogares cuyo ingreso mensual es de 4 veces o más la CT del Sistema de Canastas de Consumo. De $4.450.950,04 en adelante. NA