-Axel Kicillof consiguió el visto bueno de la Cámara de Diputados para la creación de una empresa estatal de emergencias de salud. ¿Por qué, de acuerdo al debate en comisiones y a lo analizado por el bloque, es beneficioso este proyecto para la provincia?

Creemos que es beneficioso porque apunta a mejorar el sistema de emergencia, igualando, equilibrando y dotando de mayor conectividad, logística y trazabilidad a la urgencia sanitaria y al traslado de insumos críticos -sangre y medicamentos- de una jurisdicción a otra. Es una cuestión que la provincia ya la está cubriendo y que con esta creación acelera pasos y va a llegar a todos los municipios.

- Desde el PRO, un sector de LLA y la UCR indican que con este proyecto se está creando un elefante blanco en medio de un ajuste nacional sin precedentes. ¿Qué les responde?

Quiero evitar entrar en chicanas, pero piensan que cuando se crea algo que no está bajo su órbita o manejo va a ser un elefante blanco. Tuvimos experiencias cercanas con Mauricio Macri en Nación y con María Eugenia Vidal en Provincia que no han salido bien. La verdad, flaco favor le hacen a los y las bonaerenses deseando el mal funcionamiento de esta sociedad anónima con mayoría estatal que busca brindarle un mejor servicio a todos sin ideologías.

Aún no estando de acuerdo uno puede plantear los motivos de rechazo y no desear que las cosas vayan mal. El dicho dice que “el ladrón ve a todos de su condición”, yo no sé si algunas creaciones de ellos han tenido fines oscuros, como el blanqueo a familiares, no me animaría a decirlo, pero parece que se olvidan y lo único que hacen es criticar una propuesta del gobernador.

-Pareciera que con sus iniciativas Axel Kicillof intenta distanciarse cada vez más del gobierno nacional no solo con la empresa de emergencias estatal, sino también con el proyecto para instaurar la Ley de Góndolas provincial, una de las leyes económicas que derogó Milei con el DNU. ¿Nota que el gobernador endurece, radicaliza su postura como opositor?

Noto que el gobernador está llevando adelante lo que prometió en campaña y por lo que gran parte de los y las bonaerenses lo han votado. Después entra en juego respetar los poderes de la república y eso Kicillof lo hace, no como el gobierno nacional que se enoja cuando diputados y senadores quieren debatir los proyectos que manda. No me parece que sea una cuestión de endurecer posturas, sino de demostrar lo que en campaña se dijo: más derechos para todos los bonaerenses.