Consumo: no le dicen adiós, sino hasta no tan pronto

Cuatro de cada 10 consultados en una encuesta de Trendsity, dirigida por Mariela Mociulsky, cree, o desea, que los signos de recuperación aparecerán el próximo año.

La motosierra ya hizo estragos hasta ahora con la mitad del diezmado presupuesto de los consumidores, al punto que cortó casi el 50% de los productos no esenciales, instó a buscar circuitos de ofertas y promociones, les hizo alargar la frecuencia de compras y hasta cambiar de marcas habituales.

Las respuestas apuntan al comercio electrónico como motor de crecimiento.

Precisamente, el último estudio de CACE -Cámara Argentina de Comercio Electrónico- mostró que se sumaron 1.419.784 nuevos compradores en este canal, y el total ascendió a 23.247.989, subrayando la creciente preferencia por las compras en línea.

Representa para el conjunto del punto.com un impresionante aumento del 175% en la facturación en comparación con el año anterior, alcanzando los $7.829.000 millones.

No llama la atención esta inclinación de la gente en pleno proceso de ajuste, porque en los últimos años el comercio electrónico viene experimentando una expansión extraordinaria.

En consecuencia, el panorama del e-commerce deslumbra con cifras y proyecciones asombrosas.

El camino de crecimiento es exponencial y totaliza un valor de transacciones estimado en 9,3 billones de dólares para 2027, con una expansión anual compuesta del 9,5% a partir de 2022.

Este fenómeno que se aprecia específicamente en Argentina no es diferente al que se verifica también en América Latina.

Datos de Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI) dan cuenta de que el mercado de e-commerce cerró 2023, con un crecimiento del 26% en Argentina.

Alcanzó los US$28.200 millones, y se espera que continúe en ascenso a una tasa anual compuesta del 22% entre 2023 y 2026.

Consumo distante

Franco Tertzakian, de shipnow, puntualizó que, versus el mismo período de 2023, se incrementó en un 5% el volumen de operaciones.

Los empresarios coinciden en que la tecnología, e-commerce, IA, cripto, y el compromiso ambiental como tendencia emergente han sido grandes motores de crecimiento para el primer semestre de un año desafiante, y seguirán siendo protagonistas de la segunda parte del año, aportando no solo al comercio sino también en lo que hace a creación de empleos, nuevas profesiones, escalabilidad.

Según las operaciones que sigue la consultora, los rubros con más movimiento en el primer semestre, en medio de la recesión general, fueron: Indumentaria, textil, Indumentaria deportiva, Cosmética y perfumeria, Electrónica y Alimentos y bebidas.

Las ciudades y provincias con mayor nivel de transacciones fueron: AMBA Same Day, 24hs, Córdoba - 24/48 hs, Rosario - 24/48 hs. y Mendoza - 24/48 hs.

Alfredo Parody, de Presto Tienda, detalló que ¨los rubros con más crecimiento en el primer semestre fueron: Moda-e-Indumentaria, Tecnología, Alimentos y Bebidas, Servicios, Hogar, Muebles y Jardín y Belleza y Cuidado Personal¨.

En este contexto de virtualidad, la ciberseguridad se afirma como un eje fundamental en las que se prevén mayores transacciones online ante el aumento de estafas dirigidas tanto a compradores como a comerciantes, y la factura electrónica actúa como una defensa esencial.

“Al proporcionar una factura electrónica inmediatamente después de la compra, aseguramos al cliente que está realizando una transacción legítima y transparente”, explica la CEO de Facturante.

Envío a domicilio

Tertzakian destacó las entregas Next Day (24hs) y Same Day como tendencias. Esta última modalidad creció en un 50% en el primer semestre y el envío a domicilio sigue siendo la alternativa más solicitada.

Mariano Oriozabala, CEO de infracommerce Latam, señala la importancia de la evolución del 5G y la conectividad para el crecimiento exponencial de los negocios digitales.

"La velocidad y la capacidad de respuesta mejoradas del 5G transformarán la experiencia de compra en línea, permitiendo la visualización rápida de imágenes y videos en alta resolución, así como un procesamiento de pagos más eficiente".

Un estudio de Nokia y Omdia pronostica que el despliegue del 5G generará un impacto cercano a los 730.000 millones de dólares para 2035, y el comercio será uno de los sectores más beneficiados, con un aumento estimado de 75.000 millones de dólares en sus ingresos gracias a esta tecnología.

Desde shipnow señalan que fullfilment e IA serán estrategias claves para lo que viene.

"Fulfillment permite la tercerización de la operación logística, y por ello, es una de las estrategias que permite a las marcas eficientizar procesos y escalarlos. Contar con soluciones logísticas acordes y alternativas tales como Fullfilment de la mano del conocimiento de expertos, se resuelven todos estos recursos, se optimizan los costos, se puede manejar mayor volumen y por tanto, ofrecer precios más competitivos y un mejor servicio", destacó Tertzakian.

Y agregó "IA es un must. El desarrollo y la implementación de herramientas de inteligencia artificial está atravesando a todas las industrias y por supuesto, la logística no está exenta. Esta tecnología permite mejorar en competitividad a través de la automatización de procesos productivos, como la gestión de stock, flotas, depósitos, etc. Con todo ello, contribuye a lograr una mejor experiencia de usuario contando con abundante información para conocerlo y satisfacer sus demandas y preferencias. Además, impacta en la reducción de costos y en prácticas sustentables, ya que gracias a su aporte a la eficiencia y a la puesta en marcha de mejores procesos y alternativas de entrega, permite la reducción de las emisiones de CO2".

Otro de los ejes fundamentales para el crecimiento y sostenimiento del consumo de aquí en adelante es el Compromiso que las marcas demuestran con el medio ambiente.

“En medio de una era marcada por la incertidumbre, asistimos a una reconfiguración constante del vínculo entre consumidores y marcas. En este panorama, los consumidores, más informados que nunca, evalúan a las empresas por sus acciones y por su transparencia. El 53% de los ciudadanos muestra un alto compromiso con la sostenibilidad, y en este contexto, los sellos y certificaciones, junto con herramientas que faciliten decisiones informadas, emergen como elementos clave¨, enfatizó Mociulsky. (NA)