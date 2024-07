–Diputada, ¿cómo están trabajando en el bloque de UxP en la Cámara baja? ¿Cuáles son las prioridades en este contexto económico y social de la provincia?

En el bloque cada uno representa un espacio político y un territorio y, en este sentido, mi trabajo siempre fue y es poner en agenda las necesidades que van surgiendo en nuestra región y las demandas de los vecinos. Las prioridades hoy son darle las herramientas al gobierno de la Provincia para que pueda seguir gestionando y avanzando con obras en los distintos municipios, ya que hay varias obras en marcha y deben ser finalizadas, las cuales traerán beneficios para cada uno de nuestros vecinos.

También tengo el deseo de que salga cuanto antes el proyecto de Ley de Educación Financiera que presenté, lo que implicaría brindarles herramientas múltiples a chicos y jóvenes de la provincia para instruirse y así poder cuidar conscientemente su bolsillo, invertir, proyectar y crecer a futuro como profesionales en distintas áreas o emprendimientos.

–Como diputada de la sexta sección, ¿qué balance puede hacer de la gestión de Axel Kicillof?

En lo distrital y regional nos sentimos escuchados por el gobernador y su equipo. En estos años, tanto el intendente de Villarino (Carlos Bevilacqua) como yo hemos solicitado distintas obras que hoy están en marcha, y tenemos el compromiso de que serán finalizadas. Ejemplo de ellas son escuelas, pluviales, tendido eléctrico, entre otras. También en la región el tema del Puente de la Carrindanga, en las afueras de Bahía Blanca, que ya es un hecho, porque pasó siempre y ahora están finalizando la parte antigua.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Además, quiero destacar el apoyo del gobernador con la ley de beneficios impositivos para la región. Ahora aguardamos la votación de la prórroga en el Senado, porque ya fue aprobada en Diputados.

Particularmente sí me gustaría, a modo personal, que se mejore el tema de la obra social IOMA, ya que es una queja recurrente entre los vecinos. Por eso, hace años presenté el proyecto de libre elección de la obra social. También me gustaría que la Provincia avance en la boleta única papel.

–Usted es vicepresidenta de la comisión de Recursos Naturales de la Cámara baja. ¿Qué posicionamiento tiene con respecto a la planta de GNL que podría llegar a instalarse en la ciudad de Bahía Blanca? ¿Qué beneficios traería para la provincia?

Sí, entiendo que los análisis técnicos se están realizando y pronto habrá una decisión. Lo que más impactaría en la región sería con la creación de puestos de trabajo directos e indirectos, que a su vez traerían más desarrollo y crecimiento productivo en toda la zona.

–Por último, Fernanda, ¿qué análisis hace de los primeros siete meses de gobierno de Javier Milei?

Tengo sentimientos encontrados. Por un lado, entiendo su visión de eficiencia y orden de la economía macro y del Estado. Pero, por otro lado, no comparto la idea de que el Estado es malo y hay que destruirlo. El Estado debe estar al servicio de todos los argentinos; seguro habrá que mejorarlo.

Hoy me preocupan mucho las obras nacionales que quedan abandonadas: para citar ejemplos, acá tenemos la pavimentación del camino Médanos-Ombucta, cuya primera etapa quedó sin finalizar; la gran obra del Cholo en Bahía Blanca; obras como el RENABAP. El Correo Argentino, que une a todo el país, hoy no tiene un buen servicio con las modificaciones que está sufriendo, y muchos empleados han sido despedidos. Se ven perjudicados emprendedores que no tienen cómo entregar sus productos y pierden ventas en este difícil contexto. Hay organismos donde nadie ha sido designado. Y así puedo seguir.

Además, tenemos un problema grave con los loros en Villarino, y Ambiente de Nación aún no se ha expedido.

Creo que lo importante, pasados siete meses, es mostrar la realidad con la que se encontraron, que ya la contaron, y ahora restan las gestiones y las soluciones a todos estos temas.