Entrevista GLP. Martín Endere: “Kicillof está más dispuesto a discutir con la Nación que a gobernar la provincia de Buenos Aires”

–Este jueves, 1 de agosto, Mauricio Macri vuelve al ruedo con un mega acto en La Boca para el relanzamiento del PRO. Desde adentro, Martín, y de acuerdo a su experiencia política pero también militante, ¿cómo está hoy el partido?

Creo que el partido está bien, está sólido. Está compuesto por distintos dirigentes políticos que ocupan lugares de importancia, como puede ser la Ciudad de Buenos Aires, distintas gobernaciones de Argentina, intendencias, legisladores nacionales, legisladores provinciales, concejales... Es decir, está vertebrado a nivel nacional, existen una gran variedad de experiencias políticas. Yo creo que eso lo fortalece. Y sin duda es necesario que la expresión y la esencia del PRO se mantengan como oferta electoral.

–Yo decía que va a ser un mega acto con miles de invitados. ¿Puede ser una respuesta para los que dicen que el PRO ya no existe, o que fue absorbido por Javier Milei y La Libertad Avanza (LLA)?

Yo no creo que se trate de una respuesta. Yo creo que, como cualquier partido político, siempre se requiere de este tipo de reuniones, donde pueden participar dirigentes a los que les toca tener grandes responsabilidades de gobierno, tanto provincial como en distintas ciudades, y distintos dirigentes que, aun cuando no están hoy activamente al frente de un Ejecutivo (en el caso de Mauricio Macri fue jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Presidente de la Nación), me parece que tiene que ver con eso: no tanto con el mostrar hacia afuera, sino también con organizar hacia adentro.

–¿Considera que en algún momento el PRO ha perdido la identidad dentro de lo que fue la coalición de Juntos por el Cambio?

No, yo creo que esto es un desafío que se está dando no solamente en Argentina, sino que el electorado, como dinámica de sociedad, va cambiando, y me parece que los partidos políticos, sin perder su esencia y su línea, deben aggiornarse a nuevas necesidades que marca la sociedad.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Esto no solamente se da en Argentina, sino que se da en distintos lugares del mundo, donde también se está mostrando que la dirigencia política debe aggiornarse a una sociedad que va cambiando y que ese cambio es cada vez más vertiginoso.

–En la provincia de Buenos Aires ¿cómo está el PRO bajo la reciente gestión de Cristian Ritondo? ¿Cuáles son los desafíos de esta nueva gestión en territorio bonaerense?

El desafío principal es consolidarnos como fuerza opositora a un gobierno provincial que está más preocupado por confrontar con la Nación, en una candidatura o una precandidatura presidencial del actual gobernador, que gobernar la provincia de Buenos Aires. Me parece que ahí la gran responsabilidad que tiene el PRO es marcar las distintas diferencias, errores, desavenencias que viene teniendo el gobierno provincial en una provincia que no muestra signos de recuperación y que, cuando existen posibilidades ciertas, como puede ser en este caso la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la posibilidad de tener una inversión millonaria como la de Bahía Blanca, tenemos un gobernador que pareciera que, en vez de activamente trabajar en ese sentido, está más dispuesto a discutir con la Nación que a gobernar la provincia de Buenos Aires.

Entonces, ahí el desafío está en constituirnos desde la Legislatura, desde los distintos Concejos Deliberantes y desde la provincia en general, constituirnos como la fuerza opositora que somos.

Es lamentable que, cuando existen señales políticas positivas o señales de inversiones positivas, una provincia no las acompañe en el minuto cero, y esté más dispuesta a discutir si va a generar un RIGI bonaerense o va a adherir al RIGI nacional y, a partir de ahí, después tener margen de maniobra. Y esto hubiese generado, no digo las condiciones totales, pero sí condiciones necesarias para poder disputar más seriamente esta inversión que la Provincia se disputaba con la provincia de Río Negro, quien adhirió inmediatamente como señal positiva.

No solamente en este caso. Hay otro montón de inversiones que probablemente se puedan dar en los distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Entonces, yo creo que es una gran pérdida para todos los bonaerenses. Particularmente para la ciudad de Bahía Blanca, pero para todos los bonaerenses, porque estos son efectos multiplicadores.

Yo provengo de Olavarría, que es una ciudad que tiene múltiples servicios que no solamente se concentran en la ciudad, sino que son generadores de trabajo para distintos puntos de la provincia, y seguramente esta inversión hubiese también impactado muy fuerte y muy positivamente en esta región.

–Martín, por último: estuvo recorriendo días atrás, junto a otros legisladores provinciales, la Exposición Rural, que tuvo lugar hasta el 28 de julio en la Sociedad Rural de Palermo. Escucharon reclamos del campo. ¿Cómo es hoy, Martín, la situación del sector en la provincia de Buenos Aires?

Entre las preocupaciones que nos transmitió y, obviamente, de continuar el trabajo conjunto (no solamente con los legisladores del PRO, porque, salvo legisladores del oficialismo, había legisladores de la Unión Cívica Radical, de la Coalición Cívica, del sector libertario), me parece que es un sector que hay que acompañarlo, que hay que escucharlo.

Estamos muy preocupados por lo que fue la Ley Impositiva. Si bien nosotros no negamos haber acompañado en darle los recursos a la Provincia, ahí entendemos que hubo alguna cuestión picaresca y excesiva en cuanto a la utilización de los aumentos que tenía facultades para realizar. Tan así es que el gobierno debió echarse atrás y retirarlo. Entonces, una de las preocupaciones del sector es, de cara al año que viene, trabajar en ese sentido.

Claramente, lo que quiere ese sector es tener la posibilidad y el acompañamiento para generar cada vez más trabajo. Es un motor muy importante y generador de divisas para la Nación, así que quedamos en seguir trabajando en una mesa de trabajo, y esperamos que así sea.