Otra diputada dice que fue engañada para visitar a Astiz: “Tuve que googlearlo”

Otra diputada de La Libertad Avanza (LLA) dijo que participó de la visita a exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar que se extendió entre 1976 y 1983 porque fue “engañada” y ofreció una excusa llamativa: “Nací en 1993 y no sabía quiénes eran”, explicó; a Alfredo Astiz “tuve que googlearlo”, dijo.

Se trata de Lourdes Arrieta, quien se despegó así de la reivindicación de los genocidas presos realizada por el diputado Beltrán Benedit, de su mismo bloque. De la misma manera lo había hecho, antes, otra integrante de la comitiva, Rocío Bonacci.

“Yo me siento engañada, defraudada, porque con el diputado, que me insistió tanto para que fuera, tenía una buena relación”, dijo Arrieta, en referencia a Benedit. “No sé cuáles eran sus planes.”

“Estuve y hablé con Alfredo Astiz. Yo no viví esa época, nací en 1993 y no tengo ni idea de quiénes eran los personajes de esa época. La verdad es que vi a internos de 80 años y yo no sabía los nombres, las caras, y no tenía ni idea”, explicó.

La legisladora afirmó que ella y Bonacci la estaban “pasando mal” y “angustiadas después de todo lo que se dijo”.