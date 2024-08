[Julio Marini 05-07-2024 09.59

–Teniendo en cuenta la última encuesta del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que reveló que la pobreza en Argentina llegó al 54%, y otra encuesta que señaló que el 57% de los argentinos “quema” ahorros para llegar a fin de mes, me gustaría conocer cómo se gestiona municipalmente en este contexto.

Acá se triplicó la ayuda social. La gente está muy complicada con este golpe inflacionario que tuvimos con la gestión de (Javier) Milei en diciembre y toda la inflación que viene desde diciembre a la fecha. Eso significa que, por supuesto, hay más demanda social, porque mucha gente se ha quedado sin trabajo, algunas fábricas chicas, pymes, se han cerrado, y además de eso no le alcanza a la gente. Porque fue tan fuerte el golpe inflacionario, del 118% en diciembre más lo que viene hasta la fecha, que realmente quedaron por debajo los sueldos de los trabajadores también.

¿Por qué te digo esto? Porque, también, gente que tiene la posibilidad de tener un trabajo no llega a fin de mes alquilando. Si tienen que comprar algún medicamento, más el aumento de la luz y el gas, realmente no llegan a fin de mes. Entonces, el Estado municipal tiene que estar presente, porque no podés dejar sin medicamento a un vecino. Además de la ayuda de garrafas, la ayuda de traslado por problemas de alta complejidad en salud, porque nosotros trasladamos a La Plata y a Buenos Aires.

Un montón de situaciones, como alquiler, alimento. Todo eso no le podés dejar de dar a la gente. La verdad que la demanda creció terriblemente. Y la verdad es que estamos muy preocupados, porque no vemos ningún gesto de parte del gobierno nacional de resolver esta situación. Al contrario: lo que escuchamos es que dicen que las cosas van bien y que van por más. Yo no sé cómo va a terminar esto, realmente.

Nosotros, nuestro municipio de Benito Juárez, estamos pudiendo resolver y encarar todas las situaciones que tenemos gracias al gobierno de la provincia. Sinceramente, no nobleza obliga, nuestro gobernador no ha dejado en ningún momento de mandar la coparticipación. Incluso, lo que nosotros teníamos previsto de recibir en coparticipación es mucho más. Eso no le pasa solamente al municipio de Juárez, sino a los 135 municipios. El gobernador ha cumplido en tiempo y forma con la coparticipación.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Y, bueno, todo el apoyo que tenemos de Axel Kicillof para poder terminar las obras. Tenemos muchas obras de la Provincia, que el gobernador está terminándolas, y tenemos obras del gobierno nacional, que realmente ya directamente ni te contestan las cartas documento (porque estamos mandando cartas documento, porque no tenemos respuesta).

En algunos casos el gobernador ya se va a hacer cargo de esas obras para poderlas terminar. Como, por ejemplo, un jardín maternal que está al 80% y realmente no tenemos respuesta. Vamos, gestionamos, no nos atienden.

Lamentablemente, no sé cuál es la idea de nuestro presidente. Yo no lo voté al hombre, por supuesto; tengo que ser honesto. No lo voté ni lo votaría. Pero, francamente, como política de Estado, en un país federal debería, por lo menos la gente que tiene alrededor, escucharnos y decirnos cómo seguir de acá para adelante, ¿no? Con las obras paradas, con los compromisos de pago que tiene, que no han girado a nuestro municipio, de distintas obras. Es lamentable la situación.

–Algo inédito, ¿no, Julio? Usted es un hombre que tiene muchas gestiones encima y ha gobernado con distintos colores políticos a nivel nacional. Pienso, por ejemplo, en Mauricio Macri. ¿Nunca les ha pasado esto de que, a nivel nacional, golpeen puertas y no se las abran?

Bueno, a mí me tocó vivir con Macri exactamente la misma situación que con Milei. Es muy complicado poder ingresar para hablar con la palabra autorizada de cada ministerio. Nos pasó con Macri: nos paró obras también. Y la misma situación se repite con Milei.

Realmente, yo no sé si a los otros intendentes de otros partidos políticos les pasa esto. A nosotros nos está pasando esto. Vos pensás qu a mí, después de seis meses de que pedí una audiencia, me la dieron el viernes pasado a las 10 de la mañana. Me iban a atender y el que tenía que atenderme no me atendió. Era en el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), que es un organismo que te hace agua y cloacas en los distritos. Por supuesto me atendió muy bien una señorita que me recibió, me escuchó, sin poder dar una solución al pedido que yo iba a hacer, pero por lo menos me atendió esa señorita que me recibió el viernes a la mañana. Pero el número uno del Enohsa, que tenía que darme una respuesta, como corresponde al estar a cargo del lugar, no me atendió, directamente.

Entonces, ahí te podés dar una idea de cómo se están manejando. Estamos permanentemente preguntando qué va a pasar con el jardín maternal, como te mencioné anteriormente, y no te contestan. También tuvimos que mandar carta documento.

Teníamos treinta viviendas para empezar a construir a partir de enero en Barker, una delegación, la más importante que tenemos nosotros; tampoco tuvimos la posibilidad de empezar con las viviendas. Arrancaban las viviendas el tres, cuatro de enero de este año; ya estaba la licitación hecha y todo. Y no te contestan nada. No te atienden y no te contestan. Bueno, ahora ya nos dimos cuenta, en este último viaje del viernes, de que realmente termina pasando lo que veníamos pensando: que es un gobierno insensible y que no respeta a la gente, como en el caso de nosotros, que también estamos en el lugar que estamos por el voto popular, como está él; que fuimos elegidos por la gente.

Y acá en Juárez lo votaron a Milei. La verdad que, a pesar de todo, tuvo un montón de votos. No por parte nuestra, porque nosotros tenemos que ser honestos: no trabajamos para Milei, ni trabajaríamos nunca. Pero bueno, la gente lo votó. Entonces, bueno, denle respuesta a esa gente que lo votó, por lo menos, si no quieren darle respuesta al intendente, ¿no? Pero, lamentablemente, está así la situación.

–Bueno, marcó que ustedes no trabajaron para que Milei sea presidente, pero ¿algunos sectores del peronismo sí han trabajado para que llegue hoy a la jefatura del Estado?

Yo no te lo podría decir. Tendría que estar muy seguro para decirlo. Pero puede ser que en algunos sectores hayan trabajado. No tengo idea. No quiero cometer el error de decir que sí cuando no tengo la seguridad. Pero suelen suceder esas cosas, sí.

–Y a nivel económico, Julio, ¿impacta la cobrabilidad de tasas municipales en este contexto de crisis, y también afecta la prestación de los servicios locales?

Sí. A nosotros se nos ha caído un poco la recaudación, sinceramente. A eso iba también: por suerte el gobernador nos está dando una mano grande. Porque si no fuera por la coparticipación y la ayuda del gobierno de la provincia, estaríamos en serios problemas todos los municipios. Pero, francamente, sí se ha caído un poco la recaudación.

En lo único que no se cayó la recaudación es en la tasa vial. ¿Por qué? Porque contamos con caminos que realmente se pueden transitar, y al poder transitar, el productor del campo paga la tasa vial. Con esa tasa estamos bien. Pero el resto de las tasas sí se han caído fuertemente. Queremos que no se caiga más, porque, realmente, al tener más gastos y menos cobrabilidad, realmente perjudica.