Desde Madrid, la ex primera dama Fabiola Yañez ratificó su denuncia contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género.

La declaración, realizada por videoconferencia ante el fiscal Ramiro González y el juez Julián Ercolini, es parte de una presentación más amplia que incluye detalles de agresiones físicas y verbales que, según Yañez, comenzaron en 2016 y se extendieron durante su relación con el exmandatario.

La presentación, que fue realizada en el consulado argentino en Madrid y consta de casi 20 páginas, refuerza la gravedad de las acusaciones.

El documento presentado por Yañez detalla una serie de episodios violentos que, según sus palabras, "eran una habitualidad", lo que le causó "indudables secuelas de carácter psicológico".

La ex primera dama denunció que los episodios de violencia física, incluidos golpes y bofetadas, eran diarios, y que el hostigamiento continuó incluso después de su mudanza a Madrid.

Además, Yañez mencionó episodios de "violencia verbal" y "menosprecio constante" por parte de Fernández, lo que, según ella, tuvo un impacto duradero en su salud mental.

La defensa de Fernández impugna la declaración

Por su parte, la defensa de Alberto Fernández, liderada por la abogada Silvina Carreira, no tardó en cuestionar la validez de la declaración de Yañez.

Carreira argumentó que la audiencia en la que se presentó el testimonio de la ex primera dama no es válida, debido a que se le impidió participar en la misma, lo cual, según su interpretación, vulnera el derecho a la defensa del expresidente.

"Si puede prestar una declaración televisiva de muchas horas y exponerse públicamente ante toda la sociedad, entonces no la revictimiza tanto la situación. ¿Por qué no permiten las preguntas de esta defensa?", cuestionó Carreira en declaraciones a la prensa.

La abogada también criticó la decisión del juez Ercolini de no permitirle presentar un pliego con preguntas escritas para Yañez, lo que, a su juicio, limita la capacidad de Fernández para ejercer su derecho constitucional a la defensa.

"Voy a hacer todos los actos que legalmente correspondan. Lo que me molesta mucho es que se pueden tomar un montón de medidas para tomar esta audiencia. Yo expuse y dije que me ponía a disposición como ser que no me vea en la cámara, preguntar por interpósita persona", añadió Carreira, quien además reiteró su creencia en la versión de Fernández, quien niega haber ejercido violencia física contra Yañez.

Testimonio clave para el futuro del caso

La declaración de Yañez es considerada crucial para el avance de la causa, ya que podría definir el tribunal en el que se investigará lo ocurrido.

Actualmente, el caso se encuentra en los tribunales de Comodoro Py, debido a su conexión con la investigación sobre el escándalo de los seguros durante el gobierno de Fernández.

Sin embargo, la defensa del expresidente ha solicitado que la causa sea transferida a la Justicia Federal de San Isidro, argumentando que es la jurisdicción correspondiente, ya que los hechos denunciados habrían ocurrido en la Quinta de Olivos.

Además, el testimonio de Yañez podría desencadenar nuevas medidas de prueba que permitan corroborar sus afirmaciones y avanzar hacia una posible citación a indagatoria del expresidente.

Según fuentes judiciales, la declaración de Yañez será analizada en profundidad para determinar si existen elementos suficientes para avanzar en la imputación de Fernández por los delitos denunciados.

El impacto en la salud de Yañez

En su testimonio, Yañez también hizo referencia a los problemas de salud que ha enfrentado como consecuencia del supuesto acoso y maltrato sufrido durante su relación con Fernández.

En particular, mencionó un episodio ocurrido durante la última visita del expresidente a Madrid, a mediados de 2024, cuando debió ser asistida en el Hospital Universitario de Madrid por una crisis de ansiedad que incluyó "cefalea occipital con irradiación al cuello, malestar general, decaimiento, labilidad emocional, y disnea".

Estos síntomas fueron atribuidos por los médicos a un pico de estrés personal asociado al acoso de su expareja.

El informe médico, al que tuvo acceso Infobae, señala que la ex primera dama presentó una presión arterial de 140/95, un registro elevado en comparación con su historial previo de presión baja.

Según el diagnóstico, Yañez sufrió una "ansiedad reactiva" y una "crisis asmática", por lo que se le recetó medicación y se le recomendó seguimiento médico.

La situación actual y el camino judicial

El conflicto entre Yañez y Fernández se desarrolla en un contexto de creciente tensión, no solo a nivel personal, sino también político.

Desde que dejó la Presidencia, Fernández ha mantenido un perfil bajo, pero las acusaciones de su ex pareja han vuelto a colocar su figura en el centro del debate público.

Mientras tanto, Yañez, quien ha recibido apoyo de diversas organizaciones de derechos humanos, sigue adelante con su denuncia, con la esperanza de que se haga justicia.

En el corto plazo, se espera que el juez Ercolini defina si acepta la impugnación presentada por la defensa de Fernández o si, por el contrario, da luz verde para que el caso avance hacia una fase más activa de investigación.

En cualquier caso, el testimonio de Yañez marca un punto de inflexión en la causa y podría tener repercusiones significativas tanto en el ámbito judicial como en el político.