Entrevista a Pablo Barrena, intendente de Lobería.

-¿Cómo avanza, intendente, la gestión local en tiempos de crisis económica y social? ¿Cómo asisten desde el municipio a los vecinos?

En el municipio se sintió el impacto (de la crisis) a pesar de que somos una economía basada en lo agrícola-ganadero. El parate de la obra pública de Nación está desfinanciada desde mediados del año pasado. También tuvimos que aumentar la ayuda social en alimentos y en el pago de alquileres.

-¿Bajó la recaudación de las tasas municipales?

La verdad que no. Nuestra principal tasa está vinculada al sector agrícola y no ha bajado. En las tasas urbanas tampoco vemos, por el momento, un descenso.

-En este contexto tan complejo, ¿cómo es la relación con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires?

En términos generales la relación es buena y cordial. En muchas áreas el vínculo es muy fluido y en otras nos gustaría tener una respuesta más rápida.

-¿Cómo cuáles?

Empiezo por lo positivo. Tanto con Silvina Batakis como con Gabriel Katopodis el diálogo es muy franco. Estamos ejecutando dos programas de viviendas y tenemos un dialogo muy ameno, trabajando en proyectos para lo que viene.

Pero la Dirección de Personas Jurídicas, por ejemplo, no nos da una respuesta acorde a pesar de que entendemos que no es una cuestión económica sino de actitud y de gestión poder solucionar los problemas de los vecinos, sobre todos de los clubes de barrios que son un pilar fundamental y si no tienen la documentación acorde no pueden recibir subsidios y no le deducen tarifas.

Tenemos un problema muy grande en ese sentido, estamos trabajando desde enero y no lo podemos solucionar.

-Lo llevo ahora al ámbito partidario porque el 6 de octubre son las elecciones en la UCR bonaerense. En el último Foro de Magdalena los jefes comunales abogaron por la unidad. ¿Hoy la unidad es estratégica?

Entiendo que sí. En este momento del país no nos podemos dar el lujo de estar mostrando diferencias para afuera, matices que son muy necesarios para la democracia, pero la gente no quiere un problema más, no quiere un conflicto más. Ya hay demasiados conflictos en la Nación como para poner otro más sobre la mesa, sobre todo cuando hay un sector ampliamente mayoritario y los otros dos son matices propios de la política. Tenemos que ponernos de acuerdo enseguida.

-Por último, Pablo, ¿qué balance puede hacer de la gestión de Maximiliano Abad en el Comité Provincial?

El balance es positivo porque el radicalismo en las elecciones legislativas del 2021 tuvo un rol preponderante, ganó musculo, espacio propio, demostró que sigue vivo y tiene votos en toda la provincia.

En relación a las elecciones presidenciales no podemos achacarle a la gestión bonaerense los errores que tuvimos. Creo que a pesar de que hubiéramos hecho las cosas bien venía una ola política de otro lado imparable en términos electorales.