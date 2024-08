En una sesión caliente en la Cámara de Diputados, la legisladora de Unión por la Patria (UP), Cecilia Moreau, protagonizó un tenso intercambio con el presidente de la Cámara, Martín Menem, a quien tildó de "machirulo" por no prestarle atención cuando pedía la palabra.

Este cruce, que se dio en el marco de una sesión destinada a tratar la declaración de Servicio Esencial de la Educación, tomó un giro inesperado cuando desde el bloque de La Libertad Avanza se mencionó la denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género.

El origen del conflicto

La controversia comenzó cuando Cecilia Moreau, visiblemente molesta, acusó a Menem de ignorarla durante sus intervenciones en el recinto.

"Cada vez que levanto la mano para pedir la palabra, no me mira. Le pido que mire el recinto", exigió la diputada, quien añadió: "Me parece bastante machirulo no mirarme a mí o a otras diputadas". Sus palabras fueron recibidas con murmullos de desaprobación tanto desde el oficialismo como de la oposición.

La respuesta de Menem no se hizo esperar. El presidente de la Cámara Baja se defendió diciendo: "Hago lo que puedo y tengo el mismo respeto por los 256 diputados de esta cámara. A veces no puedo mirar a todos al mismo tiempo. Es mi intención que todos participen y que hablen. Usted lo sabe", replicó, intentando calmar los ánimos. Sin embargo, la tensión en el recinto no cedió.

La denuncia de Fabiola Yañez, un tema sensible

Lo que comenzó como una queja sobre el trato desigual en la Cámara, rápidamente escaló cuando miembros de La Libertad Avanza utilizaron el término "machirulo" para aludir a la denuncia por violencia de género que enfrenta el expresidente Alberto Fernández, excompañero de partido de Moreau.

"Machirulo es pegarle a su esposa", gritaron desde el bloque libertario, en una clara referencia a las acusaciones que Fabiola Yañez presentó contra Fernández.

Cecilia Moreau, quien ha sido una voz activa en la defensa de los derechos de las mujeres, aprovechó la ocasión para instar a que la denuncia de Yañez sea tratada con perspectiva de género.

En una entrevista reciente, la legisladora expresó: "Fracasamos porque fue un mal presidente que no pudo construir un espacio político donde lo colectivo primara". Además, enfatizó la importancia de que las denuncias de violencia sean visibilizadas y procesadas sin importar el estatus del involucrado.

La respuesta de La Libertad Avanza

El bloque de La Libertad Avanza no se quedó callado ante las críticas de Moreau. Al contrario, algunos de sus miembros aprovecharon para sacar a relucir la controversia alrededor del expresidente Fernández, intensificando el clima de la sesión.

La legisladora fue contundente al recalcar que "hay muchos casos de violencia hacia mujeres y niños. Caiga quien caiga, las denuncias se tienen que hacer", subrayando la necesidad de que la justicia actúe de manera imparcial y eficaz.

Contexto político en la Cámara de Diputados

Este incidente ocurre en un contexto político marcado por tensiones crecientes dentro de la Cámara de Diputados, donde las diferencias ideológicas se reflejan en debates cada vez más acalorados.

La sesión del 14 de agosto, que inicialmente estaba destinada a discutir la declaración de la educación como un servicio esencial, derivó en una serie de acusaciones y recriminaciones cruzadas que expusieron la fragilidad de los consensos en el ámbito legislativo.

El episodio también evidenció las fracturas internas dentro de los partidos, con figuras como Moreau enfrentando no solo a la oposición, sino también lidiando con las consecuencias de la gestión de sus propios excompañeros de partido.

Esta dinámica ha generado un ambiente enrarecido, donde las discusiones sobre políticas públicas a menudo se ven eclipsadas por confrontaciones personales.

Un debate que trasciende lo personal

El cruce entre Moreau y Menem es un reflejo de las tensiones más amplias que atraviesa la política argentina en 2024, un año marcado por la polarización y el debate sobre cuestiones de género, derechos humanos y el legado de las gestiones anteriores.

Mientras la Cámara de Diputados continúa su labor legislativa, estos enfrentamientos personales ponen de relieve la complejidad de gobernar en un país donde las heridas del pasado y los desafíos del presente están profundamente entrelazados.