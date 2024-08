Ricardo Alessandro, intendente de Salto.

-Intendente, según el último informe de Unicef, en Argentina un millón de niños y niñas se van a dormir sin comer. ¿Cómo avanza la gestión local en un contexto socioeconómico tan adverso?

A pesar de que la Municipalidad sigue cumpliendo con los sueldos en tiempo y forma, estamos con problemas por las obras que cortó este monarca que tenemos como Presidente y por la necesidad de los que menos tienen.

Allá por el 2001, cuando también era intendente, en los comedores no llegábamos a los 190 chicos, ahora tenemos 300 en un comedor, en el barrio más humilde. La situación es más que grave. Vamos a hacer los esfuerzos denodados para cumplir con los empleados municipales y solucionarle, en parte, el problema a la gente.

-¿Tuvieron que aumentar las partidas alimentarias?

Sin ninguna duda, hay colaboración de algunas empresas y de otras, lamentablemente, no. Tenemos tasas que se están cumpliendo bien, pero otras, como la de recolección de residuos, no. Hay algunos que no quieren pagar y otros que no pueden.

-Mencionaba el estallido del 2001 cuando usted ya estaba en la gestión municipal. ¿Se puede hacer un paralelismo entre esa crisis y esta?

No, esta es mucho peor, no hay ninguna duda. En el 2001 teníamos en pueblo en la calle, había invadido los comercios, ahora eso no pasa pero las cosas siguen aumentando a un rito acelerado. No creo que haya un 4 o 5 por ciento de inflación, como dice el gobierno. El pueblo es el que paga este ajuste feroz; no hay forma de que esto funcione, se va a desbarrancar.

-En este contexto, ¿el peronismo se está reorganizando, está adormecido, cómo lo ve?

Se está reorganizando. Tenemos a la cabeza a Axel Kicillof, que es la persona a la que hay que apoyar. Es un hombre digno y honesto con un corazón de oro. Es un gobernador de lujo con un equipo que está todos los días al pie del cañón. El peronismo está en una fase organizativa y tiene que ser rodeando a Axel.

-Por último, intendente, ¿cómo impacta en el espacio la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de genero?

El peronismo trata de despegarse de este horrendo episodio. Lo estamos sufriendo, pero estamos fuertes. Hubo un punto de inflexión en su gobierno con la Fiesta de Olivos, en pandemia, de ahí para adelante se entró a desbarrancar. Mi apoyo a todas las víctimas de violencia de género.