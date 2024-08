La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, liderada por Silvia Lospennato, iniciará este martes una investigación sobre la controvertida visita que seis diputados de La Libertad Avanza realizaron el pasado 11 de julio a represores de la última dictadura militar encarcelados en el penal de Ezeiza.

Originalmente, la reunión estaba programada para este jueves, pero debido a la prolongada sesión especial que comenzó el miércoles, se reprogramó para el martes al mediodía. Unión por la Patria (UP) había intentado incluir un proyecto de ley para crear una comisión investigadora en la sesión del 7 de agosto, pero un acuerdo en Labor Parlamentaria decidió que el tema se abordaría en la comisión que encabeza Lospennato.

Germán Martínez, jefe del bloque de UP, expresó su conformidad con la decisión, aunque reconoció que algunos de sus colegas preferían llevar el proyecto directamente al recinto, una maniobra que no parecía viable en términos de votos.

El origen de esta polémica se remonta a una actividad organizada por el diputado entrerriano Beltrán Benedit, quien, junto con otros cinco legisladores de su bloque, visitó el penal de Ezeiza. Esta acción, gestada en colaboración con abogados defensores de la dictadura y la jueza Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, fue motivada por la presentación de un proyecto de ley. Este proyecto, elaborado por el cura Javier Olivera Ravasi, hijo de un represor condenado, busca suavizar las condiciones de detención de los genocidas, otorgándoles prisión domiciliaria.

Además de Benedit, los diputados cercanos a la vicepresidenta Victoria Villarruel, como Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Lourdes Arrieta, participaron en la visita. Rocío Bonacci, quien también formó parte del grupo, decidió no ingresar al penal al descubrir en el camino que se trataba de un encuentro con militares condenados por crímenes de lesa humanidad. Su ausencia se corroboró cuando se hizo pública una foto de los diputados junto a los represores, donde Bonacci no aparece.

Durante la sesión del miércoles, diputados de UP, del Frente de Izquierda y el radical Pablo Juliano utilizaron cuestiones de privilegio para condenar la visita. Juliano dirigió sus críticas a Arrieta, quien había intentado excusarse argumentando que fue llevada "engañada" al penal y que, debido a su edad, no conocía a los represores, incluido Alfredo Astiz. "Existe Google para fijarse quién fue Astiz y no tomarle el pelo al pueblo argentino diciendo que naciste en 1993. Yo nací en 1988 y tengo bien en claro quiénes fueron los genocidas que están encerrados en Ezeiza", replicó Juliano.

Finalmente, UP presentó una moción para incluir en el temario el proyecto de la diputada Gisela Marziotta, que busca expulsar a los seis diputados libertarios involucrados en el escándalo, pero la moción fue rechazada.