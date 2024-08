En medio de la creciente controversia por la visita de varios diputados a represores detenidos en la Cárcel de Ezeiza, Lourdes Arrieta, una de las legisladoras involucradas, se presentó ante la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento para aclarar su participación en el evento.

La diputada aseguró que desconocía la identidad de los detenidos que visitaron y responsabilizó a otros miembros de su bloque por la organización del viaje.

"No se nos informó cuál era la identidad de estas personas ni se nos dio a conocer cuáles eran las condenas que tenían", afirmó Arrieta, quien reiteró que había sido invitada al penal "bajo un marco de institucionalidad".

Según la legisladora, tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, como el diputado Beltrán Benedit deberían "dar explicaciones" sobre lo ocurrido.

Responsabilidades

Arrieta fue enfática al señalar que no actuó por iniciativa propia, sino que cumplió con lo que consideró un deber legislativo. "No me voy a subir a una combi sin algún tipo de aval político", subrayó la diputada, destacando que la visita se realizó bajo la coordinación de la Cámara de Diputados. En ese sentido, pidió que se investigue a quienes organizaron el viaje, apuntando específicamente a Menem y Benedit.

Además, reveló detalles logísticos del traslado, indicando que para movilizar a un grupo tan numeroso es necesario contar con una autorización especial de la Cámara. "Alguien autoriza una combi en la Cámara de Diputados para hacer distintas visitas", expresó, sugiriendo la necesidad de investigar quiénes estuvieron detrás de la organización.

Impacto político

La polémica ha generado un fuerte impacto en el ámbito político, con Arrieta tratando de despejar cualquier vínculo directo con la organización del viaje y reclamando transparencia en el proceso. La legisladora presentó un proyecto para la creación de una comisión investigadora que esclarezca las condiciones de la visita y evalúe posibles sanciones contra los responsables.

Este episodio ha exacerbado las tensiones dentro del bloque de La Libertad Avanza y ha puesto en el centro del debate la figura de Martín Menem, quien ahora enfrenta crecientes críticas dentro y fuera de su espacio político.