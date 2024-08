Entrevista a Alejandra Lordén, diputada provincial de la UCR.

-En las últimas horas, unos 20 intendentes y 13 legisladores provinciales firmaron un comunicado en el que abogaron por la unidad del partido de cara a las elecciones del 16 de octubre y expresaron el respaldo a la candidatura de Miguel Fernández. ¿Por qué el ex intendente de Trenque Lauquen es la mejor opción para dirigir el destino del Comité Provincia los próximos dos años?

Hace meses que bregamos por la unidad en las elecciones partidarias de la provincia de Buenos Aires porque creemos que el contexto macroeconómico, social y también político no permite una interna cuando el partido lo que tiene que hacer es robustecerse, es encontrar el rumbo de cara al 2025, pero también esa conexión que se necesita con los 135 presidentes del partido en cada uno de nuestros distritos.

Miguel es una persona que, pudiendo haber seguido un tiempo más en la Intendencia, dejó la sucesión en un joven de 33 años (Francisco Recoulat) y defendió con uñas y dientes la continuidad de Valentín Miranda como legislador provincial. Eso, para empezar, habla de un buen dirigente político. Además, durante su presidencia en el Foro de Intendentes pudimos lograr muchísimas negociaciones a favor de los jefes comunales porque él no negociaba sólo para Trenque Lauquen sino que negociaba para todos.

Es un hombre de diálogo que no tiene rechazos de ningún tipo. Tiene el apoyo de 20 de los 27 intendentes, de 13 legisladores y muchos presidentes del partido.

-También respaldan a Fernández intendentes alineados con Gustavo Posse. Faltando diez días para el cierre de listas, ¿se puede llegar a alcanzar la unidad con los sectores de Facundo Manes y Martín Lousteau?

Yo creo que sí. Del otro lado no han largado un candidato más que a Miguel Lunghi y solo por unas horas porque él mismo se encargó de decir que no iba a serlo. Presentar a un candidato a las apuradas contra el apoyo de 20 intendentes, legisladores nacionales y provinciales y presidentes del partido es bastante insensato. Lo más sensato es sentarse a charlar porque acá lo que se discute son cargos partidarios, obviamente, no hay otra pelea más que dar.

Desde “Adelante Buenos Aires” hemos tenido reuniones con el sector de Posse, la comunicación fue muy buena y por eso sus intendentes apoyan a Fernández. Hay sectores que en estos días tendrán que sentarse a discutir porque, te vuelvo a decir, estamos en una situación compleja como para largarnos a hacer una interna sobre todo teniendo un hombre que no tiene resistencia, ni siquiera con los grupos que hoy todavía no se deciden a apoyarlo.

-En este contexto, Alejandra, ¿cuáles serán los desafíos de la próxima dirigencia del Comité Provincia?

Bueno, son infinitos. El radicalismo tiene la difícil tarea, pero no imposible, de armar una oferta, algunos le llaman oferta de centro, otros dicen que la oferta de centro la gente hoy no la está mirando, pero tiene que ser una oferta que sea superadora a lo que estuvo y a Javier Milei. Por supuesto no lo va a hacer solo, lo tiene que hacer con aliados, pero bueno, todo eso recién está naciendo. Ahora tenemos que trabajar para lograr un partido unificado, con diálogo, por eso es importante la figura de Miguel.