Javier Milei al borde de la "Doble D": devaluación y default inminentes

Un informe del equipo de economistas del peronismo bonaerense, liderado por Roberto Feletti, destaca que Argentina podría no estar en condiciones de enfrentar los vencimientos de deuda pública que se incrementarán significativamente en 2025.

A pesar de una mega devaluación del 118% en diciembre de 2023, el gobierno no ha logrado estabilizar el sector externo, lo que ha resultado en un déficit de U$S 4.000 millones en divisas provenientes de exportaciones agropecuarias durante el primer semestre de 2024. Esta situación ha exacerbado la crisis, generando una falta de reservas internacionales y complicando el pago de importaciones y servicios de deuda.



El desafío de las reformas y la realidad económica

Aunque Milei ha logrado avances políticos con la aprobación de la Ley Bases y el Pacto de Mayo, las reformas estructurales no han logrado contrarrestar los efectos de una economía en recesión.

La pérdida de competitividad del tipo de cambio y el aumento de los agregados monetarios, que se incrementaron un 61,7% entre enero y julio de 2024, han creado un escenario de incertidumbre y presiones devaluacionistas que podrían culminar en un default el próximo año.

Comparaciones con la crisis de 2001

Los economistas detrás del informe hacen una preocupante comparación con los años previos al estallido de la crisis de 2001, señalando que las políticas actuales, enfocadas en ajustes fiscales y monetarios sin un sustento sólido en el sector externo, están repitiendo los errores del pasado. La falta de ingresos por privatizaciones y la imposibilidad de endeudarse en el exterior colocan a la administración de Milei en una situación aún más precaria que la de gobiernos anteriores, como el de Carlos Menem y Mauricio Macri.

Déficit de divisas y desafíos del sector externo

Un semestre después de la mega devaluación, el gobierno se enfrenta a un déficit significativo en el ingreso de divisas. Durante el primer semestre de 2024, las exportaciones agropecuarias generaron U$S 11.000 millones, la misma cifra que en 2023, a pesar de la sequía que afectó la producción ese año. Sin embargo, esta cifra es notablemente inferior a los U$S 15.000 millones del primer semestre de 2022, dejando al gobierno con un faltante de U$S 4.000 millones. Este déficit ha estancado las reservas internacionales brutas del Banco Central, complicando aún más el panorama económico.

El informe también critica la incapacidad del gobierno para estabilizar el tipo de cambio y acumular reservas, lo que ha dificultado la regularización de pagos de importaciones y servicios de deuda. Las políticas monetarias, que incluyeron un canje de instrumentos de absorción monetaria por letras del Tesoro, no han logrado frenar la expansión de los agregados monetarios, que crecieron un 61,7% entre enero y julio de 2024.



Impacto en el empleo y la industria

El informe destaca la destrucción de 10.000 pymes en los primeros seis meses de la gestión de Milei, lo que ha contribuido a una pérdida de 170.000 empleos registrados entre diciembre de 2023 y abril de 2024. El desempleo ha aumentado particularmente en el Gran Buenos Aires, donde la tasa alcanzó el 9% en el primer trimestre de 2024, un incremento del 2,5% respecto al trimestre anterior.

Asimismo, resalta que las reservas internacionales de Argentina, en relación con su PIB, son las más bajas de Sudamérica, representando solo el 4%. Para 2025, se estima que los vencimientos de deuda pública alcanzarán los U$S 24.000 millones, una cifra alarmante que pone en duda la capacidad del país para evitar un default.