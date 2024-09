A dos años del atentado contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió a “una causa que sigue impune porque el Poder Judicial evitó todo intento de buscar a quienes financiaron e impulsaron el hecho”. Asimismo, junto al hashtag #2AñosDeImpunidad, expresó: “Los argentinos necesitamos conocer la verdad y reclamamos justicia”.

Repercusiones en el gabinete bonaerense

Las declaraciones del gobernador no fueron aisladas. Varios miembros de su gabinete también se manifestaron al respecto, utilizando las redes sociales para expresar su descontento con el tratamiento judicial del caso.

Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura, publicó en redes: "Hace 2 años se produjo el hecho de violencia política más grave desde la vuelta de la Democracia, quisieron asesinar a CFK. Hace 2 años que solo juzgan a los autores materiales, pero no investigan a quiénes idearon y financiaron ese atentado. Nuestro sistema democrático está herido si la justicia no es completa. Todos los argentinos y argentinas necesitamos ver que los ideólogos y financistas fueron identificados, condenados y que cumplen su pena".

Nicolás Kreplak, ministro de Salud, también opinó al respecto: "Sin saber quién o quienes fueron los autores intelectuales tendremos, para siempre, una deuda con la democracia".

Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario, comentó: "A dos años del intento de asesinato de CFK reclamamos justicia".

Daniela Vilar, ministra de Ambiente bonaerense, indicó: "No nos vamos a cansar de pedir justicia. Se cumplen dos años de aquella noche donde intentaron matarla. El Poder Judicial sigue sin investigar quienes son los autores intelectuales, los financistas y los que colaboraron en el encubrimiento. Este manejo de la justicia no es casual ni ingenuo. Desde el día que dejó la presidencia Cristina es asediada por causas, allanamientos y fallos que culminaron con su proscripción. La quieren doblegar porque no pueden soportar una líder que le hace frente al poder, la quieren castigar y perseguir hasta el último de sus días porque nos hizo felices, la quieren disciplinar porque no pueden enfrentarse a su proyecto popular y al amor que le devuelve su pueblo".

Contexto y repercusiones políticas

El atentado contra Cristina Fernández de Kirchner ocurrido en septiembre de 2022 marcó un punto de inflexión en la política argentina. Desde entonces, el caso ha sido un símbolo de los debates sobre la violencia política, la justicia y la democracia en el país. A dos años del intento de magnicidio, el tema sigue vigente, generando divisiones y fuertes reacciones entre distintos sectores de la sociedad y la política.

El pedido de justicia por parte de Kicillof y su gabinete pone de manifiesto las tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, así como las acusaciones de inacción y falta de transparencia. Mientras tanto, la sociedad argentina sigue esperando respuestas claras y conclusiones definitivas sobre uno de los episodios más oscuros de su historia reciente.