Paro en aeropuertos: ATE alerta riesgo de vida para pasajeros

La jornada de este jueves comenzó con una fuerte medida de fuerza en los aeropuertos de todo el país. Desde las 6 de la mañana, los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), nucleados en ATE, iniciaron un paro en reclamo por despidos, falta de diálogo y la precarización del sector. Aunque los vuelos no fueron suspendidos, el sindicato alertó sobre el “riesgo de vida” que esta situación genera para los pasajeros.

Medidas de fuerza en dos turnos

El paro se realiza en dos turnos: de 6 a 12 y de 17 a 22 horas. Durante estos horarios, solo se garantizan los vuelos sanitarios, humanitarios y aeronaves estatales. Sin embargo, Rodolfo Aguiar, titular de ATE, denunció que la operatividad de los vuelos sigue, poniendo en peligro a los pasajeros debido a la falta de notificación formal sobre la protesta.

Aguiar señaló que el Gobierno no informó adecuadamente a las empresas aéreas, ni a los pilotos, lo que genera graves fallos en la seguridad operacional. "No hay en este momento certificación de vuelos, no funcionan los servicios de extinción de incendios ni control terrestre y sanitario", afirmó el gremialista en diálogo con radio Splendid.

Riesgo en los aeropuertos: declaraciones del sindicato

En un comunicado oficial, ATE detalló que las medidas impactan en 27 aeropuertos del país. Si bien desde ANAC aseguraron que los aeropuertos continúan operando con los estándares mínimos de seguridad, Aguiar reiteró su preocupación: “A esta hora los vuelos están saliendo, pero los pasajeros corren peligro al no contar con los servicios básicos de emergencia y control”.

Por su parte, Marcelo Belelli, secretario general de ATE-ANAC, explicó que este conflicto no afecta a los controladores aéreos, pero sí a los servicios complementarios en los aeropuertos, como bomberos y sanidad.

Más medidas en el horizonte

En medio de este conflicto, otros gremios aeronáuticos también están en alerta. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) realizarán asambleas este jueves para decidir nuevas medidas de fuerza que podrían generar más complicaciones la próxima semana. Pablo Biró, titular de APLA, advirtió que la situación “se va a agravar” si no hay respuestas del Gobierno.

Aguiar coincidió con Biró, y destacó que "los vuelos no se cancelan por culpa de los trabajadores, sino por las políticas del presidente Javier Milei". Además, aseguró que el plan de acción de ATE se profundizará si el Gobierno no toma cartas en el asunto.

El Gobierno en la mira: servicio esencial y respuestas insuficientes

La Secretaría de Transporte, de la cual depende ANAC, declaró el transporte aéreo como servicio esencial, lo que impide que las medidas de fuerza paralicen completamente las actividades. A pesar de esto, ATE denunció que el Gobierno no presentó un plan alternativo para mitigar el impacto del paro.

“Estamos cumpliendo con la normativa de esencialidad, pero el Gobierno no toma medidas para evitar el conflicto”, sostuvo Aguiar. Además, el gremio cuestionó ante la Justicia la declaración de esencialidad del transporte aéreo, argumentando que se está utilizando como herramienta para debilitar el reclamo legítimo de los trabajadores.

Un conflicto que sigue escalando

Mientras los gremios aeronáuticos planean nuevas medidas de fuerza, la situación en los aeropuertos del país sigue siendo incierta. Los pasajeros, por su parte, se ven atrapados en medio de un conflicto que amenaza con agravarse si no se llega a un acuerdo pronto.