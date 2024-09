Pichetto arremete contra el Papa Francisco: "Es un hombre que no sabe de historia"

El jefe del bloque de diputados nacionales de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, lanzó fuertes críticas contra el Papa Francisco, acusándolo de "influir en la política interna" junto al líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois.

El legislador cuestionó los comentarios del Sumo Pontífice sobre Julio Argentino Roca y la Campaña del Desierto, que Francisco mencionó en un encuentro con referentes de movimientos sociales.

"Se sigue equivocando"

Pichetto sostuvo que el Papa "se sigue equivocando" al referirse a Roca, argumentando que el ex presidente argentino "consolidó la unión territorial del país y las bases del Estado argentino". Asimismo, criticó la "agenda indigenista" que, según él, promueve Francisco, señalando que afecta a una pequeña parte de la población.

Francisco había expresado que "la memoria histórica" no debe olvidarse y recordó el papel de Roca en la Campaña del Desierto, a la que calificó como "vergonzosa". Frente a estas declaraciones, Pichetto no dudó en marcar sus diferencias, calificando las posturas del Papa como "pobristas y antimineras" y lamentando que no contribuya a la unidad de los argentinos.