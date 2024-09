Aseguran que la Marcha Universitaria será "otra bala de plata" para Milei

El secretario gremial de la Federación de Docentes Universitarios, Mario Sequeira, expresó su gran expectativa de cara a la marcha universitaria programada para el 2 de octubre. La movilización se lleva a cabo en un contexto de creciente preocupación por el ajuste propuesto por el presidente Javier Milei, quien ha anunciado su intención de vetar la Ley de Financiamiento Educativo.

“Estamos convencidos de que hay que dar la batalla. Es una barbaridad lo que están haciendo. Creo que uno puede pensar un modelo diferente del país, pero sin Estado presente no podemos garantizar un país con igualdad y equidad”, afirmó Sequeira en declaraciones a Radio 750.

La marcha como “otra bala de plata”

Sequeira destacó que las expectativas para la marcha son altas, comparando este evento con la exitosa movilización del 23 de abril, que mostró la determinación de la comunidad educativa. “La sociedad ya dijo que no se tienen que meter con la universidad. Creo que es otra bala de plata que al Gobierno le va a entrar”, remarcó.

El rechazo a la decisión de Milei no se limita a cuestiones salariales, según Sequeira. “Acá hay una discusión más profunda del modelo. No solo el tema salarial, sino que están destruyendo la realidad de los docentes. Al no poder subsistir, están renunciando y se están volcando al área privada”, agregó.

Respaldo institucional

La marcha del 2 de octubre cuenta con el respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA). Víctor Moriñigo, presidente del CIN, expresó que esta movilización es crucial para solicitar la promulgación de la ley recientemente sancionada en el Congreso, a la que Milei planea vetar.

Por último Sequeira resaltó el fuerte sentido de pertenencia de los docentes hacia las instituciones. “Lo que la gente no sabe es que en todas las instituciones hay un grado de pertenencia muy alto que hace que uno ponga el pecho más allá de lo que corresponde. Porque la mayoría somos graduados de las universidades y estamos al pie de la trinchera”.

La marcha, que comenzará a las 17 horas frente al Congreso, se presenta como una oportunidad para que la comunidad educativa exprese su descontento ante el ajuste y la falta de financiamiento, dejando claro que la educación es un derecho y una prioridad para el futuro del país.