Egüen dijo que 25 de Mayo volvió a ser “el faro de la provincia”

El intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, acompañado de miembros de su gabinete, compartió un almuerzo con empleados de todas las dependencias municipales del distrito con motivo de celebrarse el Día del Empleado Municipal.

Al tomar la palabra, el jefe comunal expresó: “Queríamos homenajearlos, atenderlos, transmitirles que son parte de nuestro equipo de trabajo, asumimos con una Municipalidad con muchísimas complicaciones, pero pudimos en estos 9 meses salir adelante, gracias a la dedicación de todos ustedes, estoy plenamente orgulloso porque han dado todo por poner a 25 de Mayo en lo más alto de la provincia de Buenos Aires, volvimos a ser el faro de la provincia, somos un atractivo, somos una ciudad limpia, un distrito integrado”.

“Hoy quiero agradecerles a los que han viajado de las distintas localidades del interior porque también existen para este intendente y este equipo de trabajo. Todavía queda mucho por hacer. 25 de Mayo necesita una inyección de energía y esa energía son ustedes, el brazo ejecutor de todas las decisiones que yo tomo en lo cotidiano. Siempre tengo en la agenda, al empleado municipal, como el eslabón fundamental de todo lo que sea la aplicación de las políticas públicas que hemos pensado para todos ustedes, una reparación histórica del salario básico que beneficia a los trabajadores activos, pero sobre todo a los pasivos”, añadió.

“Ustedes le ponen el pecho todos los días a las tareas que muchos no quieren hacer, no es fácil recolectar la basura de otro, no es fácil enterrar los muertos, no es fácil trabajar con los residuos especiales, trabajar en el basural, en los hospitales, atender la administración pública, estar en la calle todos los días, por eso quiero agradecerles, mi más sincero respeto para ustedes”, subrayó.

“Somos una gran familia, hoy hay más de 600 personas acá, y no es porque tengan puesta la camiseta de Egüen, sino que tienen puesta la camiseta de la Municipalidad. Tenemos una misión y dos paradigmas para romper, eso de que los políticos son ladrones y que los empleados son vagos”, completó.