Melconian desmantela las promesas de Milei: "Dolarización y casta fueron eslóganes, gobernar es otra cosa"

El economista Carlos Melconian, siempre directo y sin tapujos, volvió a ser noticia por sus declaraciones sobre la actual gestión de Javier Milei. En una entrevista reciente con Radio Rivadavia, no solo criticó la retórica de campaña del presidente, sino que también expuso la cruda realidad económica que enfrenta el país. Según Melconian, las consignas que llevaron a Milei al poder, como la dolarización y el fin de la "casta política", fueron simples herramientas de marketing que poco tienen que ver con la tarea de gobernar.

Eslóganes que venden, pero no gobiernan

Para Melconian, la dolarización, una de las principales propuestas de Milei, nunca fue viable. "No había ninguna chance de dolarizar", afirmó. Explicó que si bien el tema fue efectivo para ganar votos, en la práctica no era una solución realista para la economía argentina. "Es un eslogan de campaña, nada más. Gobernar es otra cosa", sentenció el economista, enfatizando que las promesas vacías son moneda corriente en la política, pero no pueden sostenerse cuando se enfrentan con los problemas concretos del día a día.

El concepto de la "casta", otro de los caballos de batalla del presidente, también fue objeto de análisis por parte de Melconian. "Esa palabra fue útil para la campaña, pero quienes manejan un país son políticos, y dentro de la política hay buena y mala política", expresó. Según él, Milei ha comenzado a experimentar de primera mano la diferencia entre criticar el sistema desde fuera y tener que lidiar con sus complejidades desde el poder.

El desafío del cepo cambiario: ¿puede mantenerse?

Uno de los temas más urgentes en la agenda económica es el cepo cambiario. Melconian advirtió que, aunque muchos esperaban que Milei lo levantara, esa posibilidad es casi inexistente. "El cepo va a continuar", dijo de manera contundente, explicando que el país no tiene suficientes reservas ni dólares para liberar el tipo de cambio sin consecuencias devastadoras. "Sin dólares, no podés bancarte el consumo de viajes, tarjetas de crédito, o ahorro en divisas. Necesitás un dólar a $2.500 para eso, y es imposible", argumentó.

Melconian destacó que la inflación ha superado con creces cualquier intento de mantener el control cambiario. "El tipo de cambio va subiendo un 2% por mes, pero la inflación ya se lo comió. Así no se puede continuar", afirmó, señalando que la economía se encuentra en un círculo vicioso del cual es muy difícil salir sin medidas más estructurales.

¿Reformar sin devaluar?

Aunque muchos economistas coinciden en que la solución pasa por una devaluación, Melconian plantea una vía intermedia. "No se trata de liberar el cepo de un día para el otro, sino de ajustar las restricciones cambiarias de manera gradual y responsable", explicó. Según él, es fundamental que el equipo económico del gobierno le presente al Presidente un diagnóstico realista y no se deje llevar por el dogmatismo o las soluciones fáciles que prometieron durante la campaña.

Melconian también subrayó que la economía argentina no puede seguir soportando este nivel de rigidez sin un ajuste, aunque aclaró que la devaluación no es la única opción. "Hay que eliminar las cuestiones dogmáticas y tomar decisiones en función de lo que es viable para el país. No se puede continuar con parches; se necesita un plan integral", sentenció.

El futuro incierto del gobierno de Milei

A pesar de las promesas de campaña, Melconian cree que el gobierno de Milei enfrenta desafíos mucho más grandes de lo que se anticipaba. La economía argentina, con un cepo insostenible y una inflación descontrolada, demanda medidas urgentes. "El doble discurso continúa", dijo, refiriéndose a la distancia entre las promesas electorales y las decisiones de gobierno.

El panorama es sombrío, pero Melconian no pierde la oportunidad de hacer una advertencia clara: "Es hora de que el Presidente se rodee de gente que le diga la verdad. Gobernar no es marketing; es tomar decisiones difíciles".