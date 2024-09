-El próximo seis de octubre son las elecciones internas en el Comité Provincia de la UCR. ¿Qué se pone en juego con esta renovación de autoridades?

Nosotros tenemos renovación cada dos años. A veces es con interna, a veces no, depende de la capacidad de diálogo y de las ganas de los diferentes actores de llegar a un acuerdo. Nosotros creemos que la candidatura de Miguel Fernández podría englobar a todo el partido de la provincia de Buenos Aires. Lo propusimos para presidir el Comité Provincia y, automáticamente, hicimos un llamado a todos los sectores para entablar una conformación generosa de la lista. Creíamos que estábamos muy cerca de la unidad, pero a último momento no pudimos llegar a un entendimiento.

-¿Por qué no pudo concretarse la unidad? Desde el oficialismo partidario alegan que el contexto socioeconómico no es el indicado para ir a una interna

Para nosotros el liderazgo tiene que estar en manos de Miguel, por ahí ellos (el sector de Futuro Radical, encabezado por Pablo Domenichini) también pensaban que tenían que liderar y, bueno, esta es la manera de definirlo. Hoy la política está en un momento de mucha dispersión, de mucha pelea, y nos parecía que el radicalismo tenía que rápidamente salir de este proceso en unidad y fortalecido. Por eso, creíamos que no era un buen momento para una interna.

Tenemos un desafío por delante que es reconciliar al radicalismo con la sociedad a nivel nacional, provincial y local. Hoy no estamos llegando a la gente como deberíamos.

-¿Por qué?

El país entró en una etapa con un nuevo liderazgo que es el de Javier Milei, un liderazgo no tradicional, con un discurso muy duro que crea una polarización. Nosotros estamos en una posición intermedia porque no somos ni el kirchnerismo ni el mileismo, pero todavía no se nos está escuchando. También tenemos errores propios y me animo a decir que está interna a nivel provincial no ayuda a que seamos escuchados, sino que genera -desde el punto de vista político- un rechazo de la gente.

-En la interna usted apoya a Miguel Fernández. ¿Qué puede aportar su experiencia política al Comité Provincia?

Miguel fue dos veces intendente de Trenque Lauquen, una de las ciudades más importantes que gobernamos, e hizo algo muy difícil en política que es generar sucesión y dejar a gente joven manejando el municipio. Tiene experiencia en gestión, fue presidente del Foro de Intendentes Radicales, es un hombre de diálogo y de consenso, y me parece que es la persona indicada para el proceso que viene.