La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), un cambio significativo que transformará el sistema electoral argentino para los comicios nacionales del próximo año. Con 143 votos a favor, 87 en contra y 5 abstenciones, el proyecto se convirtió en ley, poniendo fin al tradicional sistema de boletas partidarias. Este cambio impactará directamente en la elección de presidente, vicepresidente y legisladores nacionales.

Frente a este escenario, el intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, expresó su apoyo a esta reforma, considerándola un paso crucial para mejorar la transparencia, el ahorro de recursos y la facilidad para los votantes. Sin embargo, también pidió que la reforma avance a nivel provincial, para que los vecinos bonaerenses puedan disfrutar de los mismos beneficios en elecciones locales.

"Más transparencia y menos gasto": Bevilacqua celebra el cambio

Para Bevilacqua, la Boleta Única de Papel representa una oportunidad histórica para modernizar el sistema electoral argentino. En sus redes sociales, afirmó: "Se trata de un sistema electoral muy importante para la democracia Argentina. Más transparencia, ahorro de recursos y facilidad para el vecino a la hora de votar, entre más beneficios".

Uno de los aspectos más destacados por el intendente es la eliminación del voto prestado, una práctica que ha permitido que muchos candidatos lleguen a cargos políticos sin el respaldo directo de los votantes, simplemente por estar enganchados a boletas de otros candidatos nacionales. Bevilacqua fue enfático en que este cambio es crucial para garantizar que quienes resulten electos lo hagan por mérito propio y no por arrastre.

"Esa vieja política de ir enganchados a boletas nacionales o de otros candidatos para llegar a un cargo, sin mérito alguno, no va más", celebró Bevilacqua, quien consideró que el nuevo sistema electoral ayudará a consolidar una política más legítima y justa.

Un llamado a la Provincia: “Esperamos que se sancione la ley provincial”

A pesar de su satisfacción con la aprobación de la ley a nivel nacional, Bevilacqua aprovechó la ocasión para hacer un llamado a los legisladores de la Provincia de Buenos Aires, instándolos a seguir el ejemplo del Congreso Nacional y aprobar una reforma similar para las elecciones provinciales.

"Ahora que la Boleta Única de Papel es un hecho en Argentina, espero que se sancione la ley provincial para que en Buenos Aires también sea una realidad y que los vecinos bonaerenses tengan un sistema electoral moderno, económico y transparente", expresó el jefe comunal.

Esta petición no es menor, ya que la Provincia de Buenos Aires es el distrito electoral más grande del país, y una reforma de esta magnitud podría tener un impacto significativo en la política local. Bevilacqua considera que los políticos provinciales deben estar a la altura de las circunstancias y priorizar los intereses de los ciudadanos por sobre los intereses partidarios.

"Que a quien voten, tenga legitimidad y mérito para ser elegido y no que vaya enganchado a un candidato o a una boleta nacional. Los políticos en la Provincia deben entender que hay que defender los intereses de los ciudadanos, que son a quienes representamos. No defender intereses corporativos o partidarios", remarcó Bevilacqua, advirtiendo que aquellos que no comprendan esta necesidad, "la sociedad se los va a demandar".

Los beneficios de la Boleta Única de Papel: modernización y transparencia

La Boleta Única de Papel es vista por muchos como un avance hacia la modernización del sistema electoral argentino. A diferencia del modelo tradicional, en el que cada partido distribuye sus propias boletas, la BUP presenta una única papeleta en la que figuran todos los candidatos de manera clara y equitativa. Este sistema no solo reduce los costos de impresión y distribución, sino que también minimiza las irregularidades, como el robo o destrucción de boletas.

Bevilacqua subrayó que este nuevo formato es clave para avanzar hacia una política más transparente, donde las decisiones de los votantes sean respetadas de manera íntegra. "Menos gasto, más transparencia, no más robo de boleta", concluyó el intendente, reafirmando su apoyo a esta medida y su deseo de que Buenos Aires adopte el mismo sistema.