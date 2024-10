En el marco de la causa por violencia de género que enfrenta el ex presidente Alberto Fernández, se conocieron nuevos intercambios de mensajes entre él y Fabiola Yañez. Los chats, que datan de agosto de este año, revelan la tensa dinámica que tuvieron una vez que la denuncia de Yañez se hizo pública. Uno de los mensajes más contundentes de la ex primera dama fue: “Me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo”.

Pruebas presentadas ante la Justicia

De acuerdo con fuentes judiciales, Yañez presentó una copia certificada de estas conversaciones como prueba ante la Justicia. Esta decisión fue tomada tras su negativa a entregar el celular al Ministerio Público Fiscal de Madrid, que había sido solicitado para extraer la información del dispositivo. La ex primera dama se rehúsa a regresar a la Argentina, lo que complicó el trámite inicial.

Preocupación creciente de Fernández antes de la denuncia

Parte de los chats fue revelada en el programa Somos Buenos de TN. Según trascendió, las conversaciones ocurrieron en agosto, poco antes de que Yañez formalizara la denuncia contra Fernández. En uno de los mensajes fechados el 3 de agosto, el ex presidente le expresó su preocupación: “Hoy apareció un periodista de Clarín preguntando por las fotos que le mandaste a María. Las tienen. Esto es grave”. Y agregó: “Ahora aparecieron tus diálogos. Van a contar historias a partir de ahí. Van a venir contra mí”.

Conflicto y reclamos de Yañez en los mensajes

A medida que los hechos se hicieron públicos, la tensión en los mensajes aumentó. Fernández, visiblemente afectado, comentó: “De Clarín lo llamaron a (Juan Pablo) Fioribello —abogado de Yañez—. Estoy muy mal. Hasta ahora no tenían nada. Solo charlas entre ella —presuntamente, María Cantero— y el marido”.

En respuesta, Yañez lanzó duras acusaciones: “Dejate de joder. Me hiciste negarle algo a un juez y me pedís que te ayude. Lo planteás como una pelea, pero yo me iba a la casa de huéspedes porque me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo”. También añadió: “Así no se juega, Alberto. Vos me pedís de todo y siempre me jugás en contra y me traicionás. También sé lo que le andás diciendo de mí por atrás”.

Investigación en curso y pruebas comprometedoras

La denuncia formal de Yañez fue presentada el 6 de agosto, días después de que la Justicia accediera a mensajes en el celular de María Cantero, ex secretaria de Fernández, en el marco de una investigación por seguros. El fin de semana previo, el diario Clarín había publicado información sobre fotos, audios y textos que confirmarían varios episodios de violencia en la relación.