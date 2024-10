Cristina Kirchner y Quintela: reunión clave para definir el liderazgo del PJ

Este viernes, Cristina Kirchner mantendrá una reunión crucial con Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, para definir el rumbo del Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional. El objetivo es claro: acordar una lista de unidad que abarque a todos los sectores del peronismo, con la ex presidenta como principal candidata a la conducción del partido. Quintela, en tanto, sería su vice, pero aún no está todo cerrado.

El plazo final para las listas

Mañana a la medianoche vence el plazo para la presentación de listas ante la junta electoral partidaria. Cristina apunta a una lista única que la coloque a la cabeza del PJ, con Quintela en la vicepresidencia y el resto de los cargos acordados entre las distintas facciones. Sin embargo, el gobernador riojano no parece dispuesto a ceder fácilmente. Ayer mismo dejó en claro que está dispuesto a jugar hasta el final para alcanzar la presidencia del partido. “No voy a bajar mi candidatura”, afirmó, mientras en su entorno se especulaba sobre las señales políticas que recibió en los últimos días.

La señal de Kicillof y el cruce de versiones

Uno de los momentos clave ocurrió cuando Axel Kicillof, durante su discurso en Berisso por el Día de la Lealtad, pareció inclinar la balanza hacia Cristina Kirchner, lo que fue interpretado por algunos como una retirada de su apoyo a Quintela en la interna del PJ. Según fuentes cercanas al gobernador riojano, este giro habría sido producto de una reunión entre Kicillof y la ex presidenta, que tuvo lugar el martes. Mientras el kirchnerismo confirmó dicho encuentro, desde el entorno del mandatario bonaerense lo negaron, en un extraño cruce de versiones.

Tres opciones para el PJ

Frente a este panorama de tensiones internas, surgen varias opciones sobre el futuro del PJ. Desde el kirchnerismo, algunos creen que Quintela “se está haciendo rogar” y que finalmente accederá a una lista de unidad encabezada por CFK. Esta opción ha sido históricamente la preferida dentro del peronismo, donde la convergencia en una lista que aglutine a la mayoría es una tendencia recurrente.

Otra posibilidad sería la realización de una competencia interna, aunque esta opción es vista como inviable por la mayoría. Organizar elecciones partidarias con tan poco tiempo y sin los fondos necesarios hace que muchos descarten esta alternativa.

Por último, se especula con la opción de postergar los comicios hasta el año que viene, lo que permitiría calmar los ánimos y encontrar un candidato de consenso que alivie las tensiones actuales. Esta opción de tregua permitiría evitar un conflicto que podría dañar al partido en medio de un contexto político complejo.

La importancia de liderar el PJ para Cristina

Para Cristina Kirchner, cualquier escenario que no la coloque en la presidencia del PJ representaría una derrota, que podría interpretarse como una muestra de los límites de su liderazgo. En cambio, liderar una lista consensuada por todos los sectores revitalizaría su rol dentro del peronismo, especialmente tras el gesto de apoyo implícito de Kicillof en Berisso, donde, aunque no se pronunció explícitamente sobre la candidatura de Cristina al PJ, dejó en claro su cercanía a la ex mandataria.

Kicillof marca distancia, pero apoya

El gobernador bonaerense se mostró contundente: “Los mejores días siempre fueron con Cristina. No me interesa disputar ninguna interna”. Este mensaje fue interpretado como un claro desafío al método de conducción de la ex presidenta. “Ya no es cuestión de que saque un tuit y todos se alineen”, comentó un funcionario bonaerense tras el acto, señalando que Kicillof busca desmarcarse, aunque sin romper del todo con CFK.

Críticas internas al gobernador bonaerense

Sin embargo, algunos dirigentes del kirchnerismo, como Sergio Berni, Agustín Rossi y Anabel Fernández Sagasti, criticaron la falta de apoyo explícito de Kicillof a la candidatura de Cristina para presidir el PJ, lo que generó más especulaciones dentro del espacio.

Expectativa por la reunión de hoy

Hasta el momento, el horario del encuentro entre Cristina y Quintela no está definido. Desde el Instituto Patria, se espera que el gobernador riojano se comunique para concretar la reunión, pero hasta anoche no había señales claras al respecto. Como bien se preguntaba un dirigente peronista: "¿Habrá finalmente reunión?".