Este lunes, el presidente Javier Milei se reúne en la Quinta de Olivos con cuatro gobernadores aliados, todos pertenecientes al peronismo disidente, en un cónclave clave para definir el futuro político y legislativo de su gestión. Estos mandatarios del norte del país se han convertido en piezas fundamentales en la estrategia de La Libertad Avanza dentro del Congreso, y Milei busca consolidar su apoyo tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.

Una cena estratégica con el PJ disidente

La cena en Olivos tiene un objetivo claro: agradecer a los gobernadores su respaldo en el veto presidencial y afianzar una estrategia conjunta de cara al tratamiento del Presupuesto 2025. Los convocados a este encuentro son Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), quienes ya han confirmado su asistencia.

Desde el entorno de Milei, se anticipa que el foco estará en discutir "los problemas provinciales" y en cómo seguir coordinando acciones dentro de un Congreso donde el oficialismo enfrenta obstáculos serios para hacer avanzar su agenda legislativa, especialmente frente a la ofensiva de sectores opositores que buscan modificar la Ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

La resistencia a la modificación de los DNU

Entre los principales temas a tratar figura la resistencia del kirchnerismo y el peronismo federal liderado por Miguel Ángel Pichetto, que buscan limitar el uso de los DNU por parte del Ejecutivo. Esta herramienta ha sido clave para La Libertad Avanza, que, con minoría en el Congreso, ha tenido dificultades para aprobar sus iniciativas de manera convencional. En este sentido, el apoyo de los gobernadores peronistas es crucial para frenar estos intentos opositores y garantizar la gobernabilidad.

Un Congreso adverso y la necesidad de alianzas

El presidente Milei presentó recientemente el Presupuesto 2025 con un fuerte recorte de $60 mil millones, lo que generó tensión incluso entre los gobernadores más dialoguistas. Sin embargo, su capacidad para tejer alianzas ha sido fundamental. El segundo veto presidencial, que blindó la posición del gobierno frente a la Ley de Financiamiento Universitario, llevó a estos mandatarios a instruir a sus legisladores para que apoyen al oficialismo o se ausenten en votaciones clave, facilitando los números para Milei.

Reunión con gobernadores: más que gestos, buscan medidas concretas

Este nuevo encuentro en Olivos no es solo una reunión protocolar. Aunque desde el Gobierno de Salta señalaron que "no vamos a festejar nada", está claro que Milei necesita mantener firme el apoyo de los gobernadores disidentes para evitar el bloqueo legislativo. No obstante, más allá de los gestos y agradecimientos, los mandatarios provinciales esperan medidas concretas que alivien las tensiones económicas y políticas en sus territorios.

La figura de Macri y las alianzas estratégicas

Además, el fortalecimiento de la relación con el expresidente Mauricio Macri sigue en curso. Milei ha cedido en algunos puntos clave, como permitir que María Tettamanti, dirigente del PRO, asuma la Secretaría de Energía, y acordar una agenda legislativa conjunta con Cristian Ritondo, líder del bloque macrista en la Cámara de Diputados.

Con un escenario legislativo complejo y la amenaza de los dos tercios opositores, Javier Milei busca afianzar las alianzas con los gobernadores pejotistas y referentes del PRO para contener a la oposición y asegurar la viabilidad de su gobierno.