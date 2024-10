Enzo Fernández y Valentina Cervantes: ¿Por qué se separaron?

Tras varios rumores y especulaciones, Valentina Cervantes, pareja del jugador de la Selección Argentina Enzo Fernández, confirmó oficialmente la separación a través de una publicación en sus redes sociales. La influencer y madre de los dos hijos de Fernández declaró que la decisión fue mutua y pidió respeto para la familia.

La publicación de Valentina y el mensaje a sus seguidores

Luego de que circularan rumores sobre una crisis en la relación, finalmente fue Valentina quien optó por romper el silencio. En una historia de Instagram con fondo negro, escribió un mensaje contundente en el que explicó la situación y dejó en claro que ambos tomaron caminos separados. “Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro. Pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo”, señaló, destacando el compromiso de ambos con sus hijos, Olivia y Benjamín, de cuatro y un año respectivamente.

“Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay”, agregó, poniendo fin a las especulaciones y defendiendo la unión de la familia por encima de cualquier conflicto. Su publicación fue compartida con sus más de 1.5 millones de seguidores, muchos de los cuales expresaron su apoyo en redes sociales.

Rumores y versiones de una tercera en discordia

Los rumores sobre una posible separación comenzaron a surgir semanas atrás, cuando la influencer dejó de compartir publicaciones en compañía de Fernández, incluso en el cumpleaños de su hijo Benjamín. Según el programa Socios del Espectáculo, el conductor Rodrigo Lussich mencionó que la causa de la separación podría estar relacionada con una tercera persona, señalando el retorno de una ex de Fernández en redes sociales, quien habría subido fotos antiguas de ambos. “Se sabe que Enzo es así… picaflor, digamos”, comentó Lussich.

Las declaraciones de Valentina y el rumor de infidelidad

Sin embargo, la misma Cervantes desmintió esta versión cuando conversó con la periodista Julieta Argenta, de LAM (América). Argenta relató que Valentina le aseguró que no tiene pruebas de infidelidad y que no cree que ese haya sido el motivo de la separación. “Yo no te puedo garantizar… si de acá a cinco o seis meses, él blanquea y está con otra chica, te diré ‘Bueno, sí, había otra’, pero no es ése el motivo de la separación ahora”, le comentó Cervantes a la periodista.

Para muchos seguidores, las palabras de Valentina aportan claridad en un contexto que ya se había tornado mediático y que había despertado todo tipo de teorías. No obstante, la ruptura también deja un interrogante sobre el futuro del jugador de Chelsea y su relación con la familia en medio de sus compromisos profesionales.

La historia de amor de Enzo y Valentina: de Mar del Tuyú a Europa

El vínculo entre Fernández y Cervantes comenzó en 2018, cuando ambos se conocieron en Mar del Tuyú, mientras estaban de vacaciones familiares. En aquel momento, ella tenía 16 años y él 17. Con el tiempo, la pareja se fue afianzando y en 2020 tuvieron a su primera hija, Olivia, durante la pandemia.

La relación enfrentó un nuevo desafío cuando Enzo fue transferido al Benfica en 2022 y, pocos meses después, al Chelsea de Inglaterra. Valentina dejó sus estudios de profesorado de inglés en Argentina para acompañarlo, pero las exigencias de su carrera parecieron tomar un rol cada vez más complejo en la relación.

Un cierre sin confrontaciones

Cervantes se encargó de aclarar en su mensaje que la separación no implica un conflicto entre ambos y que seguirán siendo una familia unida. Su mensaje final, “No quieran crear guerras donde no las hay”, fue interpretado por muchos como un pedido a los medios y a los seguidores para evitar polémicas innecesarias en torno a la separación.

Por el momento, Fernández no se ha pronunciado sobre el tema, y tanto él como Valentina han continuado con sus actividades en las redes de forma separada. La separación de una de las parejas más conocidas del ambiente deportivo argentino ha generado una gran repercusión, y los seguidores siguen atentos a posibles declaraciones futuras de ambos protagonistas.