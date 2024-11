El Congreso enfrenta la embestida del oficialismo: la batalla por los DNU

Hoy, a partir de las 15 horas, el Congreso Nacional se convertirá en el epicentro de una batalla política crucial. La oposición, encabezada por Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Unión por la Patria, buscará frenar el DNU 846/24, que habilita al Gobierno de Javier Milei a renegociar la deuda externa sin intervención del Congreso. Además, se tratará la modificación de la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), con el objetivo de limitar las facultades del Ejecutivo y devolverle poder al Legislativo.

La sesión clave: qué está en juego

A las 13:30, el Palacio Legislativo comenzará a poblarse con los diputados que participarán de la reunión de Labor Parlamentaria, donde se acordará el desarrollo de la sesión. La oposición tiene asegurado el quórum para iniciar la sesión, pero la votación está aún en duda. Aunque la cuenta parece estar a su favor, la presión del oficialismo podría generar sorpresas.

Desde la convocatoria de la sesión especial, los opositores han trabajado para consolidar el apoyo necesario. Encuentro Federal, Unión por la Patria y Democracia para Siempre suman más de 120 votos, a los que podrían sumarse diputados de otros bloques como la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y algunos disidentes del PRO. Sin embargo, la presión ejercida por la Casa Rosada sobre los gobernadores podría alterar los cálculos.

La presión del oficialismo y la estrategia de Milei

El oficialismo, liderado por el Presidente Milei, ha desplegado toda su maquinaria para evitar que avance la iniciativa opositora. Desde la Casa Rosada, comenzaron a realizar llamados a los gobernadores para intentar convencerlos de que instruyan a sus diputados para que no den quórum. La estrategia, según algunos opositores, busca evitar la derrota en el Congreso.

¿Un bloque federal en construcción?

Más allá de las votaciones específicas, la oposición busca construir un bloque de corte federal, alineado con las provincias y alejado de la influencia de los sectores más kirchneristas. Con el apoyo de gobernadores y legisladores de diferentes provincias, se busca un frente que desafíe el poder del Ejecutivo en términos legislativos.

La postura de la UCR y el PRO: divisiones internas

En la UCR, las tensiones también son palpables. Mientras algunos radicales apoyan la modificación de la ley de DNU, otros prefieren no alinearse con la oposición en este momento. La decisión del PRO de no acompañar los proyectos de ley tampoco ha estado exenta de controversia. Aunque en un principio se especuló con un posible apoyo, finalmente el partido de Mauricio Macri se inclinó por no dar quórum y no respaldar el rechazo al DNU.

Los cálculos del oficialismo y sus aliados

Por otro lado, el oficialismo cuenta con el respaldo de su bloque y algunos aliados clave, como el PRO, que se ha alineado con la postura de no dar quórum. La expectativa en la Casa Rosada es que, si no logran bloquear la sesión, recurrirán al plan B: clausurar el Senado para que el DNU 846 siga vigente y evitar que las modificaciones a los DNU se conviertan en ley este año.

A medida que se acerca la hora de la sesión, el ambiente en el Congreso se carga de incertidumbre. Los opositores están confiados en que, con un quórum mínimo, podrán avanzar con sus proyectos, pero los últimos movimientos del oficialismo podrían alterar este escenario. En cualquier caso, lo que está en juego hoy en Diputados podría marcar un antes y un después en la relación entre el Congreso y el Ejecutivo.