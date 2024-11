Eliminatorias Sudamericanas: fecha 11 rumbo al Mundial 2026

La undécima jornada de las eliminatorias sudamericanas hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 comienza este jueves 14 de noviembre, con encuentros decisivos para las selecciones que buscan asegurar su boleto. Argentina, actual campeona del mundo, enfrentará a Paraguay en la Bombonera, mientras que su clásico rival, Brasil, visita a Venezuela con la misión de sostener su recuperación en la clasificación.

Argentina vs Paraguay en La Bombonera: un duelo clave en casa ajena

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se prepara para enfrentar a Paraguay en un estadio inusual para su localía, ya que el Monumental está reservado para la final de la Copa Libertadores. La Albiceleste lidera la clasificación regional con 22 puntos y se encuentra a solo ocho fechas de sellar su pase al Mundial, pero antes deberá superar a la Albirroja, un equipo que ha experimentado una notable mejoría bajo el mando del argentino Gustavo Alfaro.

Con un plantel cargado de figuras como Lionel Messi, quien llega tras una eliminación en la MLS con Inter Miami, el seleccionado argentino quiere mantener el impulso luego de su contundente 6-0 contra Bolivia, en el que Messi brilló con una tripleta. A pesar de su desempeño irregular en sus clubes, la mayoría de los jugadores de Argentina se potencia cuando visten la camiseta albiceleste, enviando señales de fortaleza a sus rivales.

La recuperación de Brasil y su reto en Venezuela

Brasil, actualmente en la cuarta posición, busca asegurar su posición en los puestos de clasificación directa tras recuperarse en la última doble fecha con victorias sobre Perú y Chile. Los dirigidos por Dorival Júnior deben consolidar su buen momento al enfrentar a Venezuela, un adversario históricamente más débil, pero que se mantiene con opciones de luchar por un cupo al Mundial.

La Seleção sigue afectada por las bajas de figuras clave como Rodrygo y Eder Militao, ambos del Real Madrid, quienes están fuera de las últimas jornadas premundialistas de este año. Sin embargo, la afición brasileña confía en que el equipo mantendrá su invicto histórico de participaciones en la Copa del Mundo, más aún con el nuevo formato que otorga seis cupos directos y uno a repechaje.

Uruguay y Colombia disputan el plato fuerte en Montevideo

El viernes, los escoltas de Argentina, Uruguay y Colombia, protagonizarán uno de los encuentros más esperados de esta fase en el Centenario de Montevideo. Colombia, segunda con 19 puntos, llega motivada tras golear a Chile 4-0 y es el único equipo que ha logrado vencer al campeón mundial en esta eliminatoria.

Uruguay, por su parte, ha mostrado un juego irregular y enfrenta críticas internas encabezadas por el ídolo Luis Suárez hacia el entrenador Marcelo Bielsa. Sin embargo, el equipo se mantiene en la tercera posición y espera hacer valer su localía para acercarse a Argentina en la tabla.

Ecuador y su ascenso bajo el mando de Beccacece

Ecuador, en el quinto lugar, se enfrenta a Bolivia y busca afianzarse en la zona de clasificación directa. Con jugadores que militan en clubes europeos y la dirección del argentino Sebastián Beccacece, el equipo ha ganado protagonismo en las últimas ediciones y es considerado un serio aspirante a uno de los cupos al Mundial.

Así se juega la fecha 11 de las eliminatorias sudamericanas

Jueves 14 de noviembre:

18:00 hs: Venezuela vs. Brasil – TyC Sports

20:30 hs: Paraguay vs. Argentina – Telefé y TyC Sports

21:00 hs: Ecuador vs. Bolivia – DSports

Viernes 15 de noviembre:

21:00 hs: Uruguay vs. Colombia – TyC Sports

22:30 hs: Perú vs. Chile – DSports

H3: La pelea por los cupos al Mundial 2026

A partir del aumento de 32 a 48 equipos en la Copa del Mundo, Conmebol cuenta ahora con seis cupos directos y uno a repechaje para sus 10 selecciones. Hasta el momento, Argentina, Colombia, Uruguay, Brasil, Ecuador y Paraguay se encuentran en zona de clasificación directa, mientras que Bolivia ocupa el puesto de repechaje. Venezuela, Perú y Chile, en cambio, están fuera de los puestos de clasificación y deberán sumar puntos rápidamente si quieren seguir en la contienda.