Vialidad: La justicia decide si ratifica la pena a Cristina

Los tribunales federales de Retiro están bajo fuerte custodia policial y doble vallado a la espera de la lectura de la sentencia de la Cámara Federal de Casación, programada para las 11:00 de hoy, en el caso de la causa Vialidad. Este fallo podría confirmar o modificar la condena de seis años de prisión a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, acusada de desviar fondos de obras públicas nacionales entre 2003 y 2015, a favor de empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez.

La "Clase Pública" y el contundente respaldo a la ex presidenta

Previo a la sentencia, se realizará una clase pública organizada por grupos que apoyan a Cristina Kirchner, quienes denuncian lo que consideran un caso de “lawfare” en su contra. Entre los asistentes estarán el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena; la periodista brasileña, Manuela Dávila; la decana del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Avellaneda, Anabella Luccardi, y dirigentes sociales. A partir de las 9:00, estos grupos se concentraron en la zona, donde se instalaron sillas blancas frente al acceso principal de los tribunales.

El operativo de seguridad en el edificio de Comodoro Py es exhaustivo, dada la trascendencia del caso, que no solo involucra a la ex presidenta, sino también a otros ex funcionarios kirchneristas y empresarios. Los jueces de la sala IV de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, serán los encargados de leer el veredicto.

Quiénes son los jueces que decidirán el futuro de Cristina Kirchner

Gustavo Hornos

Miembro desde 1995 de la Cámara de Casación, Hornos tiene una vasta trayectoria en causas de alto perfil, como la condena de María Julia Alsogaray y el caso de la explosión de la fábrica militar en Río Tercero. En esta causa, firmó la apertura de la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner.

Mariano Borinsky

Actual presidente de la Cámara, Borinsky ha estado involucrado en casos relevantes como el juicio por la venta de armas a Ecuador y Croacia, donde actuó como fiscal. También fue parte del equipo que trató de impugnar su participación en la causa, dado su vínculo con visitas a Mauricio Macri, situación que no afectó su objetividad según su propia declaración.

Diego Barroetaveña

Barroetaveña, además de su rol en la Cámara, tuvo intervención en casos de gran notoriedad como la condena a los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra. También ha sido clave en la reactivación de investigaciones como Hotesur y Los Sauces, que involucran a la ex presidenta.

La Causa Vialidad: El desvío de fondos y la acusación de "Lawfare"

El caso Vialidad involucra la acusación de que entre 2003 y 2015, durante el mandato de Cristina Kirchner, se desvió el 80% de los fondos destinados a obras públicas en Santa Cruz hacia empresas de Lázaro Báez. A lo largo de tres años y medio de juicio, se comprobó la participación activa de la ex presidenta en una maniobra delictiva que se benefició de estos fondos públicos. La sentencia de la Cámara de Casación, que se dará a conocer hoy, podría confirmar la condena a seis años de prisión impuesta por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) o modificarla.

La defensa de la ex vicepresidenta argumenta que el caso responde a una persecución política y que no se ha demostrado su culpabilidad, apelando al concepto de "lawfare" (guerra judicial) para justificar las acusaciones en su contra.

El futuro de la causa y el plazo de apelación

Independientemente de la decisión que se tome hoy, la ex vicepresidenta aún tendrá la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los acusados también podrían enfrentar otras consecuencias legales, como el decomiso de casi 85 mil millones de pesos, y una revisión de las absoluciones que beneficiaron a algunos de los involucrados.

En medio de la expectación por el fallo en la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner había recibido un respiro judicial en otro frente: la causa “Ruta del Dinero K”, que investiga el presunto lavado de dinero vinculado al empresario Lázaro Báez. En un fallo unipersonal, el juez de la Cámara Federal, Eduardo Farah, ratificó la continuidad de Guillermo Marijuán como fiscal de la causa, que lleva más de una década y ha sido clave en las disputas judiciales y políticas en Argentina.