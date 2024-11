El peronismo se unió para defender a Cristina tras condena

La ratificación de la condena de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad desencadenó una oleada de reacciones dentro del peronismo, que se unió para defender a la ex presidenta y acusó a la justicia de buscar su proscripción. A pesar de las tensiones internas entre diversos sectores del espacio político, el fallo del Tribunal de Casación fue considerado por todos como parte de una "persecución judicial" orquestada por un sector del poder judicial para frenar la carrera política de la actual presidenta del PJ.

Unidad frente a la condena judicial

"Ningún peronista va a avalar que otro peronista vaya preso", afirmó una legisladora del interior del país, sintetizando el ánimo de la jornada. En el mismo tono, Axel Kicillof, gobernador bonaerense, escribió en sus redes sociales: "Un juicio armado por el Partido Judicial sin una sola prueba", y denunció un "lawfare de manual" en el que, según su análisis, se busca disciplinar a los dirigentes populares. A su lado, figuras clave del kirchnerismo, como los intendentes Jorge Ferraresi y Mario Secco, y el ministro Andrés Larroque, expresaron un fuerte rechazo al fallo.

Críticas y solidaridad: la campaña contra la “proscripción” de CFK

Desde la intendencia de Moreno, Mariel Fernández consideró que la condena ratificada solo fortalece el liderazgo de Cristina Kirchner, mientras que otros dirigentes coincidieron en que la decisión judicial representa un intento de silenciar a la ex presidenta, afectando gravemente a la democracia. La consigna que unió a la dirigencia peronista fue clara: la causa no tiene fundamentos, es una "farsa jurídica" y un ataque directo al proyecto político de CFK.

El apoyo se extiende más allá del kirchnerismo

El apoyo a Cristina Kirchner no solo proviene de los sectores más cercanos al kirchnerismo, sino también de figuras del peronismo no tan alineadas con su liderazgo. La presencia de representantes del Frente Renovador, como Cecilia Moreau y Diego Giuliano, así como de dirigentes de peronismo federal, como Pablo Yeldlin y Sergio Casas, resaltó el frente común que se formó para repudiar la condena.

Uno de los momentos más significativos fue la aparición del senador de La Rioja, Fernando Rejal, quien, a pesar de la histórica competencia política con Cristina Kirchner, expresó su solidaridad con ella, destacando el carácter "persecusorio" de la causa.

¿Qué pasa con la interna del peronismo?

En medio de la unidad por la defensa de Cristina, se percibe una calma tensa en la interna del peronismo. A pesar de la unidad en este momento crítico, los roces entre los sectores liderados por Axel Kicillof y los de la ex presidenta no desaparecen. Si bien no hubo especulaciones públicas sobre el futuro de la interna, algunos dirigentes se distanciaron del escándalo sin hacer declaraciones.

Los eventos en el Instituto Patria, donde CFK se reunió con figuras claves del espacio, fueron el escenario de una muestra de unidad, pero también de señales que pueden interpretarse como una tregua en la lucha interna.

Reacciones en las redes sociales

En redes sociales, las críticas a la condena de Cristina fueron generalizadas. Desde Mayra Mendoza hasta Eduardo "Wado" de Pedro, pasando por intendentes y sindicalistas, la reacción fue unánime: el fallo de la Cámara Federal de Casación no solo es injusto, sino que busca "proscribir" a la ex presidenta y frenar su posible candidatura.

El futuro de Cristina Kirchner: ¿más allá del fallo judicial?

Con la posibilidad de que Cristina apelte el fallo ante la Corte Suprema, el peronismo se mantiene expectante. Sin embargo, más allá del proceso judicial, el espacio político parece decidido a consolidar su apoyo a la ex presidenta, quien, según varios de sus aliados, sigue siendo un referente fundamental para la política argentina, a pesar de los desafíos que enfrenta.