Cristina a Milei: “Estás fuera de eje y me das vergüenza ajena”

En un comunicado directo y feroz, Cristina Kirchner respondió a la decisión de Javier Milei de eliminar su jubilación de privilegio, un beneficio al que la expresidenta accede en virtud de su rol como exmandataria y viuda de un ex presidente. En una serie de mensajes publicados en Twitter, la exjefa de Estado acusó al presidente de estar "fuera de eje" y le reprochó su actitud, calificándolo de "pequeño dictadorzuelo".

"¿Tanto miedo me tenés?"

La ex presidenta no se contuvo y, a través de su cuenta oficial, arremetió contra la decisión del Gobierno nacional de suspender su pensión. "¿Te querés asociar con la mafia judicial para perseguirme vos también? ¿Tanto miedo me tenés?", escribió Cristina Kirchner, dejando claro que no teme a las amenazas del mandatario. Además, hizo una referencia al dictador Videla, quien, según ella, fue el único a quien realmente temió, pero aclaró que a Milei solo le tiene "lágrimas de lástima y vergüenza ajena".

En medio de la tensión, Cristina Kirchner también defendió el derecho de los expresidentes a percibir una jubilación de privilegio, argumentando que no se trata solo de un mérito por el desempeño en el cargo, sino por haber sido elegidos por el pueblo. En su mensaje, mencionó ejemplos como el de Inés Pertiné, viuda de Fernando de la Rúa, quien también recibe una pensión similar, aunque la gestión de su esposo en la Casa Rosada estuvo marcada por crisis económicas y políticas.

"Pequeño dictadorzuelo"

Cristina no solo cuestionó la medida del presidente, sino también su actitud autoritaria. "Está apareciendo el pequeño dictadorzuelo que siempre llevaste dentro", escribió en su tuit, aludiendo a lo que considera un intento de Milei de ejercer un control excesivo sobre las decisiones judiciales y políticas del país. En una crítica directa a su forma de gobernar, agregó: "¿Ahora resulta que, además de ser titular del Poder Ejecutivo, querés crear y presidir un 'Tribunal de Honor' para juzgar el honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo de los ex Presidentes?"

El comentario de la exmandataria también incluyó una burla hacia la figura del presidente, sugiriendo que no solo ha perdido el rumbo, sino que además ha sido mal asesorado. "¿Vos, tu hermana y Adorni? La verdad es que si hacen un concurso para ver quién es más burro, salen empatados", ironizó, dejando entrever que no ve con buenos ojos a los colaboradores más cercanos de Milei.

"¿Por qué no probás con la Inteligencia Artificial?"

Como parte de su crítica al presidente, Cristina también mencionó irónicamente la admiración de Milei por Elon Musk y su interés en la inteligencia artificial. En una intervención sarcástica, le sugirió al presidente que consultara con Musk para implementar un Poder Judicial basado en IA, insinuando que esto podría ser más económico para el país.

"¿Por qué no le preguntas cómo podemos hacer para crear un Poder Judicial con Inteligencia Artificial? ¿Te imaginás la guita que se ahorraría el Estado y todos los argentinos?", escribió Cristina, dejando claro que no solo rechaza las medidas de Milei, sino que también se muestra escéptica respecto a sus propuestas tecnológicas.

Un enfrentamiento cada vez más tenso

Este intercambio de declaraciones subraya la creciente tensión entre Cristina Kirchner y Javier Milei. Mientras el presidente toma medidas como la suspensión de pensiones de privilegio a figuras políticas, Cristina responde con una férrea defensa de sus derechos y un tono cada vez más confrontativo. A medida que avanza el gobierno de Milei, las luchas internas dentro del espectro político argentino prometen seguir siendo un tema de debate candente.