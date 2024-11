Otra votación aislada: Argentina en la ONU, en contra de la violencia de género

En un nuevo episodio de aislamiento diplomático, Argentina se convirtió en el único país del mundo en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas destinada a "intensificar los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas". La resolución obtuvo 170 votos a favor y 13 abstenciones, destacando la posición solitaria de Argentina en este crucial tema de derechos humanos.

Una votación polémica

El voto en contra del Gobierno argentino fue ampliamente criticado tanto a nivel internacional como en el ámbito local. La propuesta, que busca intensificar los esfuerzos para erradicar la violencia de género en sus diversas formas, fue respaldada por países como Estados Unidos, Israel, y varias naciones de Europa, pero Argentina se diferenció de estos aliados clave del presidente Javier Milei. A pesar del apoyo casi unánime, el país sudamericano optó por alinear su postura con países como Rusia, Irán y Senegal, que se abstuvieron.

El rechazo de Argentina a la resolución se produce en un contexto donde las políticas exteriores del Gobierno de Milei se caracterizan por un claro distanciamiento de posturas tradicionales de la diplomacia internacional, buscando trazar su propio rumbo en cuestiones clave de derechos humanos y relaciones internacionales.

Un antecedente reciente: la oposición a los derechos indígenas

La polémica no es aislada. Hace apenas unos días, Argentina volvió a destacar en la ONU por su postura contraria a una resolución sobre los derechos de los pueblos indígenas, en la que también fue el único país en votar en contra. La resolución sobre los derechos de las comunidades originarias, promovida por varios países de América Latina, Europa y otras partes del mundo, tenía como objetivo fortalecer la protección de los derechos territoriales, culturales y espirituales de los pueblos indígenas.

Este doble rechazo de Argentina a resoluciones internacionales sobre derechos humanos está en línea con la retórica del Gobierno de Milei, que ha optado por una política exterior más "independiente" y menos alineada con las grandes potencias occidentales. A pesar de los llamados a un consenso global, la administración de Milei ha preferido diferenciarse, priorizando una visión de política exterior que, según algunos analistas, podría aislar al país en foros internacionales clave.

Reacciones internas: el repudio del PRO

El Partido Propuesta Republicana (PRO), principal fuerza opositora, no tardó en reaccionar con un fuerte repudio. A través de sus redes sociales, el PRO acusó al Gobierno de actuar en "soledad" y contra "el resto de la humanidad", enfatizando la necesidad de mantener una política exterior equilibrada, que no se subordine a potencias extranjeras pero que tampoco se aísle de la comunidad internacional. "No se trata de encolumnarse con Estados Unidos o Israel, ni con China. Se trata de priorizar los intereses nacionales y promover relaciones diplomáticas que favorezcan el bienestar de Argentina", señala el comunicado del PRO.

Un voto aislado y sus implicaciones

Este voto de Argentina resalta un desafío importante para la diplomacia del Gobierno de Milei, ya que pone en duda la postura del país en relación con las grandes cuestiones de derechos humanos que dominan la agenda global. Si bien el Ejecutivo insiste en que se trata de una postura soberana, la decisión genera incertidumbre sobre cómo será percibida en el contexto de las relaciones internacionales de Argentina.

En un mundo cada vez más interconectado y donde las presiones internacionales sobre temas de derechos humanos son constantes, la postura de Argentina puede ser vista como un desafío a las normativas globales que buscan avanzar en la protección de grupos vulnerables como las mujeres y las comunidades indígenas.

¿Qué hay detrás de estas decisiones?

El Gobierno de Milei ha sido enfático en su intención de posicionar a Argentina como un actor internacional con voz propia, desafiando lo que considera una imposición de "agendas extranjeras". Sin embargo, este aislamiento diplomático puede generar consecuencias no solo en la arena internacional, sino también en la percepción que la ciudadanía tiene sobre la postura del país frente a los derechos humanos. A medida que la comunidad internacional continúa avanzando en la lucha por la igualdad de género y los derechos de los pueblos originarios, la actitud de Argentina ante la ONU podría quedar marcada como una señal de un cambio drástico en la política exterior del país.