Gago tras el triunfo de Boca ante Gimnasia: “¿Quién sufrió? No tuvieron situaciones”

Fernando Gago se mostró satisfecho tras la victoria de Boca sobre Gimnasia en la fecha 25 de la Liga Profesional 2024. En la conferencia de prensa post partido, el entrenador destacó la importancia del triunfo luego de la eliminación en la Copa Argentina y remarcó que su equipo está enfocado en clasificar a la próxima Copa Libertadores.

“Era necesario ganar después de la eliminación de la Copa Argentina. Necesitamos sumar puntos para cumplir nuestro objetivo de entrar a la Libertadores”, afirmó Gago.

El valor del resultado y el juego

El DT subrayó que el resultado positivo influye directamente en la preparación del equipo: “La única forma que tenemos es ganar los partidos que nos quedan. Hoy era muy importante, porque cuando los resultados son positivos, se trabaja de otra manera durante la semana”.

Sobre el rendimiento del equipo, agregó: “El equipo me gustó mucho en cómo jugamos las situaciones que habíamos planificado. Aunque hay detalles que debemos seguir corrigiendo, los chicos entienden el mensaje, y eso es un crecimiento para el equipo”.

“¿Quién sufrió? No tuvieron situaciones”

Consultado sobre las chances de Gimnasia durante el partido, Gago fue tajante: “¿Qué situaciones tuvieron al final del partido? Una sola de un remate al arco, realmente no me acuerdo de otra. No creo que el equipo se haya caído físicamente, no lo vi así”.

El entrenador resaltó la solidez defensiva de su equipo: “No nos llegaron a situaciones claras de remate. Fue un partido controlado, salvo un par de jugadas aisladas”.

Cavani y Giménez, ¿la dupla del futuro?

Uno de los puntos destacados del partido fue la sociedad entre Edinson Cavani y Milton Giménez. Gago no descartó seguir utilizando a ambos centrodelanteros juntos: “Es una posibilidad que venimos trabajando. Hoy, contra su línea de tres centrales, logramos superioridad con ellos fijando posiciones, como en la jugada del gol”.

Evolución constante

Por último, Gago valoró el progreso colectivo del equipo: “Hoy se jugó bien y se ganó, que era importante porque necesitábamos sumar. El funcionamiento me gustó, y creo que seguimos creciendo desde el juego. Si jugás bien, tenés más chances de ganar”.

El entrenador dejó en claro que Boca está enfocado en los objetivos inmediatos, con la clasificación a la Copa Libertadores como prioridad máxima.