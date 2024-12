Boca, River y todos los partidos del Mundial de Clubes 2025

Con el sorteo y la confirmación del fixture, el Mundial de Clubes 2025 ya empezó a generar expectativas en el mundo del fútbol. Boca y River, los únicos representantes argentinos, tienen en frente desafíos que prometen partidos vibrantes, enfrentándose a algunos de los clubes más poderosos del planeta. A continuación, te detallamos el calendario de ambos equipos y todo lo que necesitás saber sobre el torneo que se disputará en Estados Unidos entre junio y julio del próximo año.

El fixture de Boca en el grupo C

Boca Juniors debutará en el Hard Rock Stadium de Miami contra un viejo conocido: el Benfica de Nicolás Otamendi y Ángel Di María. El encuentro está programado para el lunes 16 de junio a las 20:00 (hora argentina), marcando el inicio de su participación en el Grupo C.

El segundo desafío no será menos complicado. Los dirigidos por Jorge Almirón enfrentarán al poderoso Bayern Munich, cinco días después, el viernes 20 de junio a las 23:00, nuevamente en Miami.

Finalmente, Boca cerrará la fase de grupos ante el menos conocido pero siempre peligroso Auckland City de Nueva Zelanda. Este partido se disputará en el Geodis Park de Nashville el martes 24 de junio a las 17:00.

Los compromisos de River en el grupo E

Por su parte, River Plate, dirigido por Martín Demichelis, tendrá su primer encuentro en el Grupo E el martes 17 de junio a las 17:00 frente al Urawa Red Diamonds de Japón en el Lumen Field de Seattle.

El segundo encuentro será un cruce especial, ya que se medirá ante el Monterrey de México, donde Demichelis enfrentará a sus compatriotas del cuerpo técnico rival. Este choque está programado para el sábado 21 de junio a las 23:00 en el Rose Bowl Stadium de Los Ángeles.

Para cerrar la fase de grupos, River enfrentará al Inter de Milán de Lautaro Martínez el miércoles 25 de junio a las 23:00, otra vez en Seattle. Este partido promete ser uno de los más esperados del torneo.

El Mundial de Clubes: formato y cronograma general

El torneo comenzará el sábado 14 de junio con el partido inaugural entre el local Inter Miami y el Al Ahly de Egipto en el Hard Rock Stadium de Miami. A lo largo de la fase de grupos, equipos como el Real Madrid, el PSG y el Manchester City también buscarán hacerse un lugar en las etapas finales.

Las semifinales están previstas para el 8 y 9 de julio, mientras que la gran final se jugará el domingo 13 de julio a las 17:00 en el MetLife Stadium de Nueva York.

¿Podrán Boca y River hacer historia?

Ambos equipos argentinos tienen motivos para soñar. Boca busca alzar por primera vez este trofeo, mientras que River quiere sumar una nueva estrella internacional a su vitrina. Sin embargo, el camino está plagado de rivales de jerarquía mundial que no darán tregua.

Lo que es seguro es que el Mundial de Clubes 2025 promete espectáculo y emociones para los hinchas argentinos y del fútbol global.

Fixture completo del Mundial de Clubes 2025

Fase de grupos

Sábado 14 de junio

Inter Miami vs. Al Ahly FC – 22:00

Domingo 15 de junio

Bayern Munich vs. Auckland City FC – 14:00

PSG vs. Atlético Madrid – 17:00

Palmeiras vs. Porto – 20:00

Botafogo vs. Seattle Sounders – 23:59

Lunes 16 de junio

Chelsea vs. León – 17:00

Boca vs. Benfica – 20:00

Flamengo vs. Espérance Sportive – 23:00

Martes 17 de junio

Fluminense vs. Borussia Dortmund – 14:00

River vs. Urawa Red Diamonds – 17:00

Ulsan HD vs. Mamelodi Sundowns – 20:00

Monterrey vs. Inter de Milán – 23:00

Miércoles 18 de junio

Manchester City vs. Wydad AC – 14:00

Real Madrid vs. Al Hilal – 17:00

Pachuca vs. FC Salzburgo – 20:00

Juventus vs. Al Ain FC – 23:00

Jueves 19 de junio

Palmeiras vs. Al Ahly FC – 14:00

Inter Miami vs. Porto – 17:00

Seattle Sounders vs. Atlético Madrid – 20:00

PSG vs. Botafogo – 23:00

Viernes 20 de junio

Benfica vs. Auckland City FC – 14:00

Flamengo vs. Chelsea – 16:00

León vs. Espérance Sportive – 20:00

Boca vs. Bayern Munich – 23:00

Sábado 21 de junio

Borussia Dortmund vs. Mamelodi Sundowns FC – 14:00

Inter de Milán vs. Urawa Red Diamonds – 17:00

Fluminense vs. Ulsan HD – 20:00

River vs. Monterrey – 23:00

Domingo 22 de junio

Juventus vs. Wydad AC – 14:00

Real Madrid vs. Pachuca – 17:00

FC Salzburgo vs. Al Hilal – 20:00

Manchester City vs. Al Ain FC – 23:00

Lunes 23 de junio

Atlético Madrid vs. Botafogo – 17:00

PSG vs. Seattle Sounders – 17:00

Porto vs. Al Ahly FC – 23:00

Inter Miami vs. Palmeiras – 23:00

Martes 24 de junio

Benfica vs. Bayern Munich – 17:00

Boca vs. Auckland City FC – 17:00

Flamengo vs. León – 23:00

Chelsea vs. Espérance Sportive – 23:00

Miércoles 25 de junio

Borussia Dortmund vs. Ulsan HD – 17:00

Fluminense vs. Mamelodi Sundowns FC – 17:00

Monterrey vs. Urawa Red Diamonds – 23:00

River vs. Inter de Milán – 23:00

Jueves 26 de junio

Juventus vs. Manchester City – 17:00

Wydad AC vs. Al Ain FC – 17:00

Pachuca vs. Al Hilal – 23:00

Real Madrid vs. FC Salzburgo – 23:00

Octavos de final

Sábado 28 de junio

1A vs. 2B – 14:00

1C vs. 2D – 18:00

Domingo 29 de junio

1B vs. 2A – 14:00

1D vs. 2C – 18:00

Lunes 30 de junio

1E vs. 2F – 17:00

1G vs. 2H – 23:00

Martes 1 de julio

1H vs. 2G – 17:00

1F vs. 2E – 23:00

Cuartos de final

Viernes 4 de julio

Ganador P49 vs. Ganador P50 – 23:00

Ganador P53 vs. Ganador P54 – 17:00

Sábado 5 de julio

Ganador P51 vs. Ganador P52 – 14:00

Ganador P55 vs. Ganador P56 – 18:00

Semifinales

Martes 8 de julio – 17:00

Miércoles 9 de julio – 17:00

Final

Domingo 13 de julio – 17:00