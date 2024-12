El escándalo desatado por la detención del ex senador Edgardo Kueider, quien intentó ingresar a Paraguay con 200 mil dólares sin declarar, ha generado una fuerte reacción en la política argentina. Los diputados del Partido Socialista, Esteban Paulón y Mónica Fein, presentaron un proyecto de resolución este jueves en el que exigen que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, asista al Congreso para dar explicaciones sobre las fallas en los controles fronterizos.

El pedido se refiere específicamente a la “fragilidad y permeabilidad” de los operativos de control en los pasos fronterizos, en particular en los realizados por Gendarmería Nacional. Según los legisladores, las investigaciones preliminares sobre la ruta del dinero y la facilidad con que los imputados cruzaron las fronteras evidencian una grave falla en los procedimientos de seguridad.

La mochila de Kueider y la falta de controles eficaces

El caso que provocó la solicitud de los legisladores socialistas está centrado en la detención de Kueider, quien fue arrestado intentando ingresar desde Brasil hacia Paraguay con una mochila que contenía 200 mil dólares sin declarar. Este hecho ha puesto en evidencia las debilidades en los controles fronterizos, algo que Paulón y Fein consideran una amenaza a la seguridad nacional.

En su cuenta de X, Paulón publicó una imagen del proyecto de resolución acompañado de un mensaje directo: “Ahora que hablamos de Kueider y la sanción de la ley Bases, queremos que la ministra Patricia Bullrich explique por qué los controles de frontera no detectaron la mochila mágica del (ex) senador y también que amplíe su admisión de compra de votos para aprobar la Ley Bases”. Con esta declaración, el socialista apuntó no solo a las fallas en el control de los pasos fronterizos, sino también a posibles irregularidades en el proceso legislativo.

Fallas estructurales y declaraciones alarmantes

El proyecto presentado por Paulón y Fein también subraya que las afirmaciones de Bullrich, en las que sugirió que el dinero de Kueider podría proceder de sobornos para la sanción de leyes, agravan aún más la situación. Los legisladores consideran que estas declaraciones reflejan “una grave crisis institucional” que debe ser abordada de manera urgente por la ministra.

En el texto se destaca que los operativos de Gendarmería, en particular en los pasos fronterizos, mostraron una alarmante “fragilidad y permeabilidad”, lo cual ha quedado en evidencia tras el caso de Kueider y otras situaciones de corrupción que habrían involucrado a legisladores en los últimos tiempos.

Un llamado a la transparencia y a la rendición de cuentas

El pedido de los diputados socialistas tiene como objetivo forzar a la ministra Bullrich a rendir cuentas sobre la eficacia de las políticas de seguridad en las fronteras argentinas. En momentos en los que la seguridad es un tema clave en la agenda nacional, los legisladores exigen explicaciones claras y medidas concretas para evitar que estos incidentes se repitan.

Los efectos de este caso, sumados a las declaraciones de Bullrich, continúan alimentando el debate sobre la integridad de las instituciones y la transparencia en la gestión pública. El Congreso, por su parte, podría convocar a la ministra en las próximas semanas para que explique en detalle las medidas adoptadas por su ministerio para mejorar los controles y prevenir delitos de esta naturaleza.

La solicitud de los diputados socialistas pone en el centro de la escena a la ministra Bullrich, quien podría verse obligada a dar respuestas a una serie de preguntas incómodas. Mientras tanto, el escándalo por el caso Kueider sigue generando repercusiones tanto en la política como en la sociedad argentina.