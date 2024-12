Katopodis arremete contra el gobierno de Milei por la paralización de obras: "El conurbano es un campo minado a cielo abierto"

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, expresó una fuerte crítica al gobierno nacional encabezado por Javier Milei, acusándolo de generar un grave impacto en la infraestructura pública mediante decisiones que, según él, afectan directamente a millones de argentinos. "El conurbano es hoy un campo minado de obras paradas a cielo abierto, con inseguridad y un despilfarro de inversión", denunció.

Entre los principales señalamientos, Katopodis cuestionó la decisión de cerrar el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y la intención de privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). "Cerrando el ENOHSA y privatizando AySA, el gobierno de Milei condena al Gran Buenos Aires y a las regiones más desfavorecidas del interior a no poder cerrar las brechas de acceso a agua y saneamiento: es una mala idea sanitaria, económica y social", afirmó.



El impacto de la privatización de AySA: "Ya salió mal una vez"

En relación con la situación de AySA, Katopodis recordó los problemas generados durante el período previo a su estatización. "En su momento quebraron y fundieron una empresa que es social, que debe garantizar el acceso a un derecho básico universal", subrayó.

El actual presidente de AySA, Alejo Maxit, confirmó que el gobierno evalúa la privatización de la empresa, decisión que para Katopodis podría generar una crisis similar a la vivida en el pasado. "La consecuencia fue que no hubo obras durante años, pidieron créditos que nunca utilizaron para inversión, no se amplió la red de saneamiento ni se mejoró el mantenimiento de la red de agua potable", explicó.



Obras paralizadas y sus consecuencias para millones de personas

Desde sus redes sociales, Katopodis destacó los avances logrados durante la administración de Malena Galmarini al frente de AySA. "1.8 millones de personas accedieron al agua potable y 1.3 millones a cloacas. Se finalizaron 1.800 obras y quedaron 300 en ejecución que hoy están paralizadas", aseguró.

En tanto, habló de las obras detenidas por Milei: el Sistema Riachuelo, el Sistema Berazategui, el Sistema Agua Norte y el Agua Sur. Estas obras, según Katopodis, eran esenciales para garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento de amplios sectores del Gran Buenos Aires.



Críticas al modelo económico y la falta de inversión en obra pública

Katopodis también vinculó la parálisis de obras con el impacto negativo del plan económico de Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo. "La pobreza con Javier Milei y Luis Caputo sube no solo por su desastroso plan económico, sino también por la paralización total, nunca antes vista, de la obra pública", enfatizó.

El ministro lamentó que las obras no solo estén detenidas, sino que tampoco sean transferidas ni se ejecuten nuevas. "La ecuación es ruinosa por donde se la mire: no hacen las obras, tampoco las transfieren, obviamente no inician nuevas, ejecutan un ínfimo mantenimiento, pero multiplican la tarifa a niveles altísimos", criticó.



Katopodis, firme contra el gobierno nacional

El ministro de Infraestructura bonaerense dejó en claro su postura frente a las decisiones de la administración de Javier Milei, al tiempo que pidió reconsiderar las políticas que afectan el desarrollo y mantenimiento de infraestructura esencial en el país. "Estamos frente a un retroceso sin precedentes que pone en jaque derechos básicos de millones de argentinos", concluyó.