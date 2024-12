Cristina arremetió contra la Corte y la dupla Milei-Macri

En medio de la calma típica de las festividades, la expresidenta Cristina Kirchner se destacó nuevamente con un mensaje contundente en sus redes sociales, dirigido a figuras clave de la política argentina: el presidente Javier Milei, el líder del PRO Mauricio Macri y el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

En un tono directo y crítico, Kirchner aprovechó las vísperas de Navidad para cuestionar fuertemente a estos tres actores políticos, reflejando la tensión que caracteriza la actualidad nacional.

Cristina cuestiona las declaraciones de Milei, Macri y Rosatti

En primer lugar, Cristina repasó las declaraciones recientes de Macri y Milei. El expresidente había expresado que el gobierno de Milei era "el mejor de la historia", mientras que el mandatario libertario reiteraba su postura de que su gestión sería histórica y la más destacada de la democracia argentina.

"Macri le exigió ayer a Milei ser transparente y cuidar la República. Milei sigue repitiendo que su gobierno es el mejor de la historia y Rosatti, el presidente de la Corte designado por Macri, amenazó con que ‘Todo termina en la Corte’", apuntó Cristina en su publicación, dejando en claro su desacuerdo con las posiciones y actitudes de sus opositores.

Cristina enfatizó la idea de que, a pesar del voto popular, las decisiones clave del país son tomadas por figuras no electas, como el propio Rosatti, quien ocupa la Corte Suprema de Justicia de manera vitalicia. "O sea… no importa lo que votás porque quien finalmente decide no fue votado por nadie y además es vitalicio", sostuvo.

"Mafia y delirio, peligroso binomio para la patria"

La expresidenta no dudó en calificar como "mafia y delirio" lo que, según ella, representa la alianza de intereses entre estos actores políticos. "Mafia y delirio, peligroso binomio para los destinos de la patria en estas vísperas de Navidad", disparó, en un claro llamado de atención sobre lo que considera una amenaza para la democracia y las instituciones.

El mensaje, además, fue acompañado por la tapa de dos diarios que reflejaban las declaraciones de los mencionados líderes, destacando las tensiones y los enunciados que, según la exmandataria, pretenden distorsionar la realidad política argentina.

Un mensaje navideño: valores de solidaridad y comunidad

Pese a la fuerte crítica política, Cristina también aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje más humanista, apelando a la unidad y los valores de la Navidad. "Esta noche, cuando compartamos la llegada de Jesús con nuestros seres queridos, ratifiquemos nuestros valores de solidaridad y amor al prójimo. Pidamos templanza e inteligencia y reafirmemos el valor de la unidad en comunidad en momentos de tanto desamor y de ‘sálvese quien pueda’", expresó Cristina, en un llamado a la calma y a la reflexión en tiempos de polarización política.

Además, cerró su mensaje deseando a todos "Feliz Navidad para todas y todos", en una clara invitación a la convivencia y el respeto mutuo, a pesar de las diferencias políticas que dividen al país.

Reacción de Macri y la postura de Milei

El detonante de esta nueva embestida de Cristina fue, en parte, la respuesta de Mauricio Macri a las recientes declaraciones de Javier Milei, quien había señalado la necesidad de una alianza estratégica para las legislativas del próximo año. A través de sus redes sociales, Macri había expresado que era fundamental ser transparente y cumplir con la palabra dada al electorado, una postura que, según él, había sido siempre parte de su ideario político.

"En función a lo dicho por el presidente Milei, ‘O vamos juntos en todos lados o vamos separados; trampas al electorado, no’, acuerdo, porque esa fue siempre mi posición", escribió el expresidente, reforzando la idea de que las alianzas deben ser claras y basadas en la transparencia.

El contexto político en vísperas de un año electoral

Este intercambio de críticas no es casual: 2024 es un año clave para la política argentina, con las elecciones legislativas a la vuelta de la esquina. Las declaraciones de Cristina Kirchner, Macri y Milei reflejan las tensiones que marcarán el camino hacia los comicios, con cada uno de ellos buscando posicionarse en el centro del escenario político.

A medida que el país se adentra en un clima electoral complejo, los mensajes de figuras políticas como Cristina Kirchner seguirán siendo un termómetro de las luchas de poder que se jugarán en los próximos meses.