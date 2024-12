Villarruel refuerza su postura sobre aumentos de dietas: "Comentarios ignorantes"

En medio de las crecientes tensiones políticas, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, salió al cruce de las críticas que le dirigió el presidente Javier Milei respecto a los aumentos salariales de los senadores nacionales. Con un tono firme, Villarruel reiteró que no tiene facultades para impedir que los legisladores se suban las dietas, después de que el jefe de Estado le exigiera, en varias ocasiones, que tomara medidas para frenar estos incrementos.

La polémica de las dietas de los senadores

La controversia se desató luego de que se revelara que en febrero de 2024 los senadores nacionales cobrarán la denominada "dieta 13", que funciona como una suerte de aguinaldo. Este pago adicional ascenderá a unos 2,5 millones de pesos, lo que se sumará a los más de 7 millones que los legisladores perciben de manera mensual desde abril de 2023, tras una votación que fijó un aumento significativo en las remuneraciones de los representantes del Congreso.

El aumento ha generado malestar tanto en la opinión pública como en la clase política, sobre todo porque los senadores decidieron, en una sesión a principios de diciembre, aplicar un congelamiento hasta el 31 de diciembre sobre las dietas, evitando así nuevos incrementos hasta el próximo año.

La respuesta de Villarruel a las críticas

El presidente Javier Milei había sido tajante en una reciente entrevista con el periodista Alejandro Fantino, en la que le sugirió a Villarruel que interviniera para frenar los aumentos salariales de los senadores. En el programa Neura, el mandatario había expresado su molestia con la vicepresidenta, quien, según él, "no podía hacer nada" para detener lo que consideraba un abuso de los legisladores en cuanto a sus beneficios.

A raíz de estas críticas, Villarruel no tardó en aclarar su postura a través de un mensaje en la red social X (anteriormente Twitter), respondiendo a un usuario que compartió la misma visión que Milei sobre los aumentos. "Para terminar con los comentarios ignorantes, no cobro aguinaldo y mi sueldo está congelado desde el año pasado. No soy senadora, por lo que no decido sobre sus elecciones en el recinto, el cual es diferente en sus reglas a la Cámara de Diputados", expresó Villarruel, dejando en claro que las decisiones sobre los aumentos salariales de los senadores son tomadas por el pleno de la Cámara Alta y no por la vicepresidencia.

Las críticas de Milei y su relación con Menem

La tensión entre la vicepresidenta y el presidente se intensificó aún más después de los comentarios de Milei sobre el tema. Durante su conversación con Fantino, el mandatario había expresado que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había tomado la iniciativa de frenar los aumentos salariales de los diputados, lo que generó aún más presión sobre Villarruel. Sin embargo, la vicepresidenta insistió en que no puede actuar de manera unilateral en decisiones que corresponden al Senado.

Ante la insistencia de Fantino sobre la inacción de Villarruel, Milei, con un tono algo resignado, comentó: "Dice que no puede hacer nada. No sé. Martín hace. Qué sé yo", haciendo referencia a Menem, quien fue el responsable de recortar "privilegios" de los legisladores en la Cámara Baja.

La situación del Senado y la política salarial

El mes de febrero traerá consigo una nueva carga para las arcas públicas con el pago de la "dieta 13", un bono adicional que percibirán los senadores. Este aumento ha sido duramente criticado, ya que en el contexto de una economía inflacionaria y una creciente pobreza en Argentina, estos aumentos salariales no han sido bien recibidos por la ciudadanía, que ve en ellos una muestra más de los privilegios de la clase política.

Sin embargo, Villarruel aclaró que la estructura salarial de los senadores es decidida por ellos mismos, de acuerdo con las reglas internas del Senado, y no puede ser modificada por la vicepresidenta ni por el Ejecutivo.

Un fin de año tenso para la política argentina

La situación ha generado un caldo de cultivo para más disputas políticas a medida que se acercan las elecciones legislativas de 2025. En este sentido, los comentarios cruzados entre Villarruel y Milei reflejan las profundas divisiones dentro de la coalición oficialista, así como las tensiones entre el Poder Ejecutivo y la Cámara Alta.

Mientras tanto, Villarruel continúa con su postura de defender su rol institucional y subrayar que no puede interferir en las decisiones tomadas dentro del Senado, al tiempo que hace frente a las críticas de Milei y otros sectores políticos que la acusan de inacción frente a los aumentos salariales de los senadores.