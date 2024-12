Fernández falta a la audiencia por violencia de género y Yáñez no se queda callada

Alberto Fernández no se presentará este jueves en los Tribunales de Comodoro Py para argumentar su recusación contra el juez Julián Ercolini en la causa por violencia de género impulsada por la ex primera dama Fabiola Yañez. Según informaron fuentes judiciales a Agencia Noticias Argentinas, la audiencia no será oral y se realizará mediante la presentación de escritos por ambas partes.

La defensa del expresidente solicitó apartar a Ercolini del caso, alegando falta de imparcialidad. Aunque el magistrado rechazó el pedido, la decisión final recae en la Cámara Federal, que deberá resolver si confirma o no la recusación. Mientras tanto, Ercolini decidió suspender la citación a declaración indagatoria, originalmente programada para el 19 de diciembre, dejando la instancia pendiente hasta que el tribunal superior emita un fallo sobre el planteo del ex mandatario. En la causa, Fernández enfrenta acusaciones por presunta violencia psicológica contra Fabiola Yañez, quien señaló en su denuncia comportamientos como acoso, insultos y agresiones que habrían afectado su salud mental.

La suspensión de la indagatoria marca un nuevo capítulo en esta compleja disputa judicial, que además de su relevancia personal, tiene implicancias políticas y sociales debido al rol público de los involucrados.

La acusación contra Alberto Fernández

En la causa, el fiscal Ramiro González -que también fue recusado sin éxito por el ex presidente– acusa a Fernández de los delitos de lesiones leves y graves agravadas por violencia de género y amenazas coactivas.

Alberto Fernández también cuestionó el allanamiento en su casa para secuestrarle su teléfono personal. “Vamos a dejar asentado que el allanamiento fue realizado sin motivo alguno en base a la información aportada por la misma querella”, se afirmó. La defensa apuntó también que “nada se ha hecho” sobre la cantidad de filtraciones sobre el curso de la causa y las declaraciones.

También fracasó su jugada para apartar a Ercolini en el expediente de los seguros. Fernández ya enfrentó su indagatoria en ese expediente, al iniciar una ronda de declaraciones a exfuncionarios y productores de seguros. Pero aún no se resolvió su situación procesal porque los acusados son más de 30 y el juez Ercolini terminará toda la ronda, escuchará a todos y luego resolverá.

Allí la Cámara Federal resolvió el 19 de diciembre pasado rechazar su pedido para anular su indagatoria. Cuando el juez convocó a Fernández y otras personas a declarar en indagatoria, el magistrado hizo un detalle de los hechos, que para la defensa no alcanza como fundamento. El juez Martín Irurzun dijo que la ley no exige respecto de la citación a indagatoria ninguna fundamentación específica cuya omisión origine la nulidad. Y abundó en que el llamado a indagatoria no es apelable. Su colega Eduardo G. Farah dijo que coincidía con sus fundamentos y la solución propiciada. El juez Roberto J. Boicot también entendió que el fallo de Ercolini debe ser avalado.

Declaraciones de Fabiola Yañez

En una entrevista reciente con OKDIARIO, Fabiola Yañez habló sin pelos en la lengua sobre la controversia en torno al expresidente y las imágenes comprometedores que circularon en los medios. En referencia al famoso video de Alberto Fernández con la periodista Tamara Pettinato, grabado en enero de 2022, Yañez fue tajante: “Alberto Fernández podrá recusar jueces pero no las imágenes con sus amantes en Casa Rosada”.

La conversación en el video, en la que Fernández y Pettinato intercambiaban frases íntimas en el despacho presidencial, generó un gran revuelo. Yañez, al respecto, remarcó con firmeza que estas imágenes “son una realidad que no puede ser borrada, ni por él, ni por nadie”.

Este hecho no fue el único señalado por Yañez. En su entrevista, también recordó el ascenso meteórico de Cecilia del Milagro Hermoso, quien pasó de manejar las redes sociales del perro presidencial, Dylan, a ser nombrada Directora General de Comunicación Digital a los 24 años. Según Yañez, esta designación fue parte de una serie de nombramientos que, según ella, favorecieron a mujeres con las que Fernández habría tenido una relación más cercana. “Ella fue una de las personas que él elevó al cargo sin ninguna experiencia ni formación previa, simplemente porque había sido su pareja”, sostuvo Yañez.