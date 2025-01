Crisis en el oficialismo: ¿por qué Villarruel frenó el “dietazo” de los senadores?

El aumento en las dietas de los senadores tensó aún más la relación entre la Casa Rosada y la Presidencia del Senado en el inicio de un año electoral clave. Victoria Villarruel tomó una decisión de último momento para prorrogar el congelamiento de los sueldos legislativos, en medio de críticas y presiones del entorno oficialista.

Tensiones al inicio de un año electoral

El vínculo institucional entre Javier Milei y Victoria Villarruel volvió a exhibir fracturas con la polémica en torno al aumento de sueldos en el Senado, que a partir de febrero llevaría los ingresos brutos de los senadores a más de 9 millones de pesos. Desde la Casa Rosada, el Gobierno le dio un ultimátum a la Vicepresidenta para encontrar una solución y evitar un impacto negativo en la campaña electoral, centrada en el discurso contra “la casta”.

Villarruel, por su parte, intentó activar diferentes mecanismos para frenar el aumento, pero la situación quedó al borde del colapso hasta que anunció, el jueves por la tarde, que las dietas de los senadores continuarían congeladas hasta el 31 de marzo mediante una resolución.

Críticas desde el oficialismo y aliados libertarios

La presión no solo vino desde el Ejecutivo. En el entorno libertario, figuras como Lilia Lemoine cuestionaron abiertamente a Villarruel, sugiriendo que su actitud no correspondía con los principios del espacio político. “Se comporta como la casta, entonces que se quede con la casta, no con nosotros”, expresó la diputada, reforzando una narrativa que ya había marcado Javier Milei semanas atrás.

Mientras tanto, en la Casa Rosada se responsabilizó a Villarruel por no haber actuado a tiempo para evitar el fin de la suspensión de los aumentos. Aunque no hubo declaraciones públicas directas del Presidente, desde el entorno más cercano de Milei deslizaron fuertes críticas hacia la Vicepresidenta.

El Senado buscó alternativas, pero el tiempo apremiaba

En la Cámara alta, las negociaciones para frenar el aumento estuvieron marcadas por la falta de consenso entre los bloques. Villarruel intentó avanzar con una sesión especial con el apoyo del PRO y la UCR, pero no logró torcer la postura de Unión por la Patria, que cuenta con la mayoría de las bancas.

Además, en un intento por sumar respaldo político, solicitó al vicepresidente del bloque de La Libertad Avanza, Bruno Olivera, que enviara una nota formal comprometiendo a los miembros de la bancada oficialista a no percibir el incremento. También se hicieron gestiones similares con los bloques de Juntos por el Cambio, quienes presentaron notas desde sus respectivas bancadas.

La decisión final y su impacto político

Finalmente, ante el vencimiento del plazo político otorgado por el Gobierno, Villarruel tomó la decisión desde su despacho, sin apoyo mayoritario, y resolvió prorrogar el congelamiento. Aunque la medida logró desactivar temporalmente el conflicto, expuso las tensiones internas dentro del oficialismo y dejó abierta una discusión que podría reavivarse en marzo.

El tema de los aumentos en los sueldos legislativos, en un contexto de crisis económica y bajos salarios, sigue siendo un golpe a la imagen del Gobierno. Si bien el congelamiento evita por ahora un choque mayor, la falta de consenso refleja las dificultades del oficialismo para sostener un discurso de austeridad en año electoral.