Bugallo: “Ni el kirchnerismo fue tan eficiente en hacer desaparecer productores tan rápido”

El diputado provincial de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, expresó una dura crítica a las políticas agropecuarias actuales luego de compartir en sus redes sociales el testimonio de un productor que decidió abandonar temporalmente la actividad agrícola.

Un productor decide retirarse de la agricultura

Enrique Bessone, productor agropecuario, explicó en un mensaje difundido por redes sociales los motivos que lo llevaron a dejar la agricultura extensiva durante al menos dos años. “Después de pensarlo mucho y viendo el contexto, me retiro de la agricultura extensiva por 2 años y veré después si retomo. Mientras haré lo posible para no depender más del humor y la urgencia social permanente. Me cansé de que toda mi vida laboral sea remar entre mandriles. No sé la verdad cómo sentirme al respecto, no es lo que quiero, pero me trae alivio ahora y supongo que mucho más después. Soy menos esclavo del Estado, más libre”, expresó.

La reacción de Luciano Bugallo

Ante este caso, Luciano Bugallo apuntó directamente a las políticas gubernamentales que, según él, están llevando a los productores a tomar este tipo de decisiones. “Cuando liberas los precios de los insumos, pero mantenés pisado con retenciones el precio de la producción (ingresos), pasa esto... Ni el kirchnerismo fue tan eficiente en hacer desaparecer productores tan rápido”, señaló el legislador.

Un panorama complicado para el sector

El testimonio de Bessone y los comentarios de Bugallo reflejan el descontento creciente en el sector agropecuario frente a las condiciones económicas y fiscales que afectan su rentabilidad. Entre los factores mencionados, destacan el alto costo de los insumos, las retenciones, y la presión fiscal, que generan incertidumbre y desaliento en muchos productores.