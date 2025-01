Martínez critica el enfoque del Gobierno en las extraordinarias: “Despropósito total”

Tras la convocatoria oficial del Gobierno a sesiones extraordinarias, el jefe del bloque de Unión por la Patria (UP) en Diputados, Germán Martínez, cuestionó la exclusión del proyecto de Presupuesto 2025 en el temario enviado al Congreso.

“Es un despropósito que se convoque a extraordinarias con un temario que no tiene nada que ver con la vida cotidiana y las preocupaciones de los argentinos, y que en ese temario no esté la ley de leyes para el 2025”, expresó Martínez en declaraciones radiales.

Acusaciones al Gobierno sobre discrecionalidad en el gasto

El legislador santafesino aseguró que la falta de un presupuesto responde a una decisión deliberada del Ejecutivo: “Esto demuestra que el Ejecutivo no quiere Presupuesto porque, si lo hubiese querido, lo tendría que haber mandado a sesiones extraordinarias”.

Además, planteó que “todavía hay algunos que piensan que Milei no tiene Presupuesto porque la oposición no quiere. Es lo contrario: es el oficialismo que no quiere Presupuesto para tener total discrecionalidad a la hora de ejecutar el gasto”.

Críticas a la distribución de recursos

Martínez también se refirió a las consecuencias de la ejecución del Presupuesto 2024 para las provincias: “Han perdido casi 10 puntos de coparticipación en términos reales respecto a la inflación. No es un tema menor. Además, las transferencias no automáticas se redujeron en un 76%, lo que ha generado una situación muy crítica para las provincias argentinas”.

Eliminación de las PASO, otro tema central

Otro de los puntos destacados en el temario es la posible eliminación de las PASO. Al respecto, Martínez afirmó: “No hemos hecho una reflexión de conjunto todavía porque, más allá de rumores, nunca hubo instancia real donde uno pudiera saber qué quería hacer el oficialismo y poder dar un debate puertas adentro”.

El jefe del bloque planteó dudas sobre las intenciones del Gobierno con esta propuesta: “¿Es un tema que el Gobierno quiere impulsar para mejorar el sistema electoral o solo una herramienta de condicionamiento político? Eso tenemos que discutirlo”.

Con estas críticas, Martínez dejó en claro su preocupación por las prioridades del temario propuesto por el Ejecutivo para las sesiones extraordinarias.