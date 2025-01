El inicio de 2025 trae consigo nuevos roces entre el PRO y el Gobierno de Javier Milei, que dejan en evidencia las diferencias de enfoque y el malestar por la falta de avances en un posible acuerdo político. Aunque la propuesta de Mauricio Macri de crear una mesa de trabajo con La Libertad Avanza había sido bien recibida al principio, hasta el momento no hubo respuesta alguna, ni formal ni informal, desde la Casa Rosada.

El silencio del Gobierno genera incomodidad en el PRO

A pesar de los intentos por parte del PRO de acercar posiciones con el oficialismo, la propuesta de crear un equipo de trabajo para discutir un posible acuerdo ha quedado en suspenso. Según fuentes cercanas a Macri, el Gobierno no ha mostrado interés real en avanzar en esa dirección. “Del Gobierno no hubo ninguna novedad”, aseguraron, y dejaron claro que no están dispuestos a continuar sin un compromiso claro por parte de la otra parte. La frase que se repite es tajante: "El interés no es genuino".

Los roces no se limitan solo al silencio gubernamental. En los últimos días, también hubo críticas hacia uno de los miembros del equipo propuesto por Macri, el economista Hernán Lacunza. El propio colaborador de Javier Milei deslizó que “con Lacunza no tengo nada para hablar”, refiriéndose al exministro de Economía. Sin embargo, dentro del PRO no piensan en excluirlo de las negociaciones. Desde el entorno de Macri respondieron desafiantes: “Que hagan la propuesta ellos y evaluamos”.

Macri mantiene su estrategia mientras avanza la campaña

A pesar de la falta de avances, Macri sigue apostando a mantener la calma. Desde su casa de veraneo en Cumelén, el expresidente coordina reuniones de trabajo de manera virtual con sus principales colaboradores legislativos, asegurando que las definiciones se tomarán más cerca de las elecciones de octubre.

En paralelo, su primo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dejó en claro que las diferencias no deben enturbiar la relación con el Gobierno, aunque también enfatizó en su independencia política: “Yo quiero que a este presidente le vaya bien, pero no somos lo mismo”.

Las tensiones sobre el posible acuerdo electoral

Por otro lado, tanto desde el PRO como desde La Libertad Avanza, reconocen que el acuerdo electoral es aún incierto. En ambos sectores se mantienen conversaciones, pero ninguno de los actores políticos parece estar dispuesto a dar un paso definitivo sin asegurar que se respeten las condiciones de cada uno.

En el PRO, varios legisladores insisten en que el acuerdo debe ser estratégico y flexible, adaptándose a las particularidades de cada territorio. Las provincias donde el PRO tiene más peso, como la Ciudad de Buenos Aires y Chubut, jugarán un rol clave en cualquier negociación que se lleve a cabo.

Lacunza: "No buscamos ser parte del Ejecutivo"

En medio de la disputa, Hernán Lacunza, uno de los economistas más cercanos a Macri, intervino públicamente para aclarar el objetivo de su equipo de trabajo. “No tenemos fantasías de ser un cogobierno”, remarcó en una entrevista televisiva. Lacunza dejó en claro que el interés del PRO no es formar parte del Ejecutivo de Milei, sino debatir sobre las reformas estructurales que el país necesita, algo que, según él, no ha avanzado suficientemente bajo la gestión actual.

El exministro de Economía también cuestionó la falta de progreso en las reformas estructurales propuestas por el Gobierno y destacó que, aunque hay coincidencias ideológicas, aún no se ha logrado un avance concreto en ese sentido. "El Gobierno no tiene el músculo necesario para llevar adelante las reformas, pero si tenemos coincidencias, discutamos eso", añadió.

El futuro del acuerdo: a la espera de definiciones

En este contexto, el PRO no parece dispuesto a apresurar los tiempos. Todos los sectores coinciden en que no se tomará una decisión sobre el futuro del acuerdo electoral hasta después de las elecciones de abril, cuando las encuestas puedan ofrecer una visión más clara de las posibilidades electorales.

En resumen, mientras las conversaciones siguen su curso, los próximos meses serán clave para definir si el PRO y el Gobierno de Milei logran consolidar una alianza política o si, por el contrario, se distancian aún más en medio de un año electoral cargado de tensiones.