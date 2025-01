Gobernadores exigen a Milei bajar las retenciones: "El campo no da más"

Los gobernadores de la Región Centro, Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), se reunieron en Rosario para expresar su preocupación por la grave situación que atraviesa el sector agropecuario. En una conferencia de prensa conjunta, los mandatarios alertaron sobre los efectos de la alta presión fiscal y exigieron al Gobierno nacional una baja urgente de las retenciones.

“El campo se puede fundir”: la dura advertencia de los mandatarios

El gobernador Llaryora no dudó en señalar que “si no se toman medidas urgentes, el campo se va a fundir”, una situación que afectaría profundamente a las economías provinciales. Por su parte, Pullaro destacó que la reducción de impuestos debería ser la prioridad de la política económica impulsada por el presidente Javier Milei, y advirtió sobre las consecuencias negativas de no actuar a tiempo.

El gobernador Frigerio detalló los factores que contribuyen a la crisis del agro: “presión positiva muy alta, precios internacionales en baja, costos en dólares que suben y una situación climática adversa”. Según Frigerio, estos tres elementos combinados sitúan al sector productivo en una “crisis profunda”, por lo que resulta imprescindible que el Gobierno nacional alivie la carga impositiva para evitar el colapso.

Un llamado a la acción urgente

Llaryora fue contundente al afirmar que, incluso con las malditas retenciones, el campo siguió produciendo, pero advirtió que si no hay un cambio rápido, la situación podría llevar a un colapso similar al de los años 90. Los mandatarios coincidieron en que la medida más urgente es reducir las retenciones para que los productores puedan sobrevivir a la crisis.

Impacto económico en Santa Fe y otras provincias

Pullaro explicó cómo el cobro de derechos de exportación ha afectado a su provincia. En los últimos seis años, Santa Fe aportó 22 mil cosechadoras y 150 mil tractores en concepto de retenciones al Gobierno nacional. Este aporte, según el mandatario, es una muestra de la carga que el sector agropecuario ha tenido que asumir en nombre de la economía nacional.

Un reclamo que trasciende las diferencias políticas

A pesar de las diferencias políticas entre los tres gobernadores, los tres coinciden en que esta no es una cuestión partidaria, sino una cuestión de defensa de la producción y el empleo en sus provincias. Llaryora remarcó que, aunque los mandatarios provienen de distintos partidos, todos comprenden que la generación de trabajo depende de la producción, y que para ello es necesario un alivio en la carga tributaria.

Los tres gobernadores dejaron en claro que su reclamo no se trata de una disputa política, sino de un pedido legítimo en nombre de los productores. Frigerio fue claro al explicar que esta solicitud es una necesidad que proviene directamente del sector productivo, y no una demostración de fuerza de los estados de la zona núcleo.

Los números de la presión fiscal

Según los mandatarios, la principal presión fiscal sobre el campo proviene del Gobierno nacional, con una carga que ronda el 67%. En contraste, las provincias solo aplican un 5% en impuestos, y ese porcentaje está destinado íntegramente a la infraestructura productiva. Pullaro ejemplificó con las cifras de Santa Fe, que en 2024 recaudó USD 14 millones por inmobiliario rural, mientras que invirtió USD 343 millones para fortalecer el sector agropecuario.

Finalmente, Llaryora fue enfático al concluir: “El campo no puede más. No da más. Con los precios internacionales actuales y la crisis climática, el campo se puede fundir. Y si eso ocurre, la vamos a pasar muy mal”. Los tres mandatarios coincidieron en que el sector agropecuario es fundamental para el bienestar de sus provincias y para el ingreso de divisas al país, y que su colapso tendría efectos devastadores.