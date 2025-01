Mayra Mendoza apuntó contra Milei y "sus aliados macristas"

Desde redes, la mandamás de Quilmes, Mayra Mendoza, recordó "Hace un año, el actual ministro de Economía, el rey de la timba, Luis Caputo, decía: 'Deuda sólo se toma cuando hay déficit fiscal'. Hoy, el gobierno nacional empieza a discutir un nuevo endeudamiento con el FMI, lo que demuestra que el superávit del que hablan es ficticio y, por supuesto, no refleja la realidad de las familias argentinas".





Mendoza dijo que "Todo esto sucede mientras Milei y sus aliados macristas impulsan Ficha Limpia, proyecto de ley que tiene nombre y apellido, el de Cristina Fernández, la única líder política que puede ponerle un freno a este modelo de ajuste y miseria, y la única que se plantaría contra otro acto de entrega de la soberanía nacional".



E indicó "Mientras los trabajadores pierden poder adquisitivo y más de la mitad de la población está por debajo de la línea de la pobreza, siguen hipotecando nuestro futuro".

¿Qué dice el proyecto de Ficha Limpia?

El Gobierno de Javier Milei (La Libertad Avanza) presentó un nuevo proyecto de ley de “Ficha Limpia”, la iniciativa que busca limitar que personas con condenas por corrupción se postulen a cargos electivos.

El proyecto oficial propone una incorporación de un inciso en un artículo de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos. En la versión actual, ese artículo enumera una serie de características que impiden ser candidato en elecciones primarias o generales y ejercer cargos partidarios: los excluidos del padrón, el personal superior y subalterno de las fuerzas armadas y de seguridad, los magistrados, los directivos de compañías concesionarias de servicios públicos y las personas con procesamiento o condena por crímenes de lesa humanidad.

La iniciativa de La Libertad Avanza agrega que tampoco podrán ser candidatos los condenados por delitos contra la administración pública, y para esto no es necesaria una condena firme, sino que alcanza con una condena confirmada en segunda instancia, que en el caso de la Justicia federal, es la Cámara Federal de Casación Penal.

¿Cómo es la situación de CFK?

Si se tiene en cuenta la legislación actual, no se le puede impedir a Cristina Fernández de Kirchner la postulación a un cargo electivo, ya que el fallo no está firme porque no pasó por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sin embargo, en el caso de que se apruebe la ley de Ficha Limpia propuesta por el Ejecutivo, la ex Presidenta y Vicepresidenta de la Nación no podría postularse como candidata en las elecciones legislativas de 2025, ya que su condena fue confirmada y la confirmación se produjo antes del 31 de diciembre de 2024.